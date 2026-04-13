El líder estuvo irreconocible ante el Polígono (1-1)

El Verín volvió a tropezar con la misma piedra, a pesar de que en esta oportunidad se saldó con un empate (1-1) que pudo quedarse en nada frente a un Polígono que dejaba buenas sensaciones en el debut de Eloy López como entrenador.

En los primeros compases del encuentro se pudo observar como el líder procuraba hacerse con el balón y cuando el fútbol pasaba por los pies de Hugo Domínguez podían ocurrir cosas positivas, tanto es así que de un saque de esquina del capitán verinense nació el 0-1. El córner lanzado desde el sector izquierdo se fue cerrando dando la sensación que sería olímpico, pero el pichichi de la liga, Junior, empujó de cabeza el esférico al fondo de las mallas.

El error más grave que cometió el equipo de Vitor Ferreira fue dormirse pensando que todo estaba controlado, y nunca tan lejos de la realidad.

Los industriales querían demostrar que podrían lavar la imagen de sus últimos encuentros, en especial la goleada en Maceda y la eliminación de la Copa por el Celanova. Los yogurines Peque y Michael entraron en escena y los problemas para los visitantes se agudizaban. No era de extrañar que el tanto del empate se iba a producir de un momento a otro.

Michael controló un balón sobre la banda izquierda y con sutileza metió un balón que supo leer Pato, rompiendo el fuera de juego, y resolver con precisión ante el desesperado achique del portero. Era el 1-1 y justificaba la mejoría.

Los verinenses buscaron la manera de meterse otra vez en el partido, pero a su brújula Hugo Domínguez le taponaban casi todas sus intervenciones. A nivel ofensivo no crearon oportunidades nítidas, tan solo un remate de Iván Bouses que se marchó apenas sobre el larguero. Escaso bagaje para un equipo del que se esperaba algo más.

La segunda parte fue prácticamente controlada por los anfitriones, donde a nivel defensivo no tuvo prácticamente fisuras, sobresaliendo el lateral Borja, que además se atrevía a incorporarse al ataque por su banda.

La primera ocasión la tuvo Peque, que tras llegar a las inmediaciones del área sacó un disparo que se perdió junto al palo izquierdo.

El encuentro tuvo también pasajes en los que el esférico viajaba más por el aire, donde la acción del viento que cruzaba el terreno de juego contribuía en cierta medida.

El Verín seguía inmerso en el desconcierto, con poca fluidez en ataque y, a pesar de los cambios realizados, no encontró jamás la manera de romper el sistema defensivo industrial.

Antes de llegarse a la media hora, el Polígono dispuso de una falta peligrosa hacia la portería de Miguel Gándara. El responsable de lanzarla fue Juan, cuyo potente remate fue despejado en una gran intervención del portero visitante.

Los minutos se iban consumiendo, pero el cuadro de Eloy López quería sumar una victoria para redimirse. La pelota estaba más tiempo en las inmediaciones del área visitante, pero faltaba quien tuviera la capacidad de romper la igualdad.

La tuvo Pato

Cuando el partido se moría y en tiempo añadido, el Polígono pudo marcar el gol de la victoria. Un balón bombeado al área desconcertó a la defensa rival y le quedó servido al artillero Pato, que con su mejor pie, el izquierdo, desperdició una ocasión clarísima, rematando con vehemencia pero al travesaño. El Verín respiró aliviado.

Ficha técnica Polígono: Rodri; Atiza, Siño, Manu, Pato, Jota, Juan, Borja, Michael (Hugo, minuto 88), Peque (Jean, minuto 81) y Adrián Iglesias. Verín: Miguel Gándara; Jorge Aires, Martín Caneiro, Aitor, Mellado (Hugo, minnuto 88), Hugo Domínguez, Pepín, Víctor (Iago, minuto 78), Iván Bouses (Adrián, minuto 78), Junior y Enio (Adrián Teixeira, minuto 88). Árbitro: Martín Pérez; asistido en las bandas por Noel Rodríguez y Esteban González. Enseñó cartulinas amarillas a los jugadores Atiza y Jota, el Polígono; mientras que a Aitor, Hugo Domínguez y Junior. Goles: 0-1,minuto 15: Junior. 1-1, minuto 32: Pato. Incidencias: Alrededor de 140 aficionados se dieron cita en el campo Antonio González, en su gran mayoría simpatizantes del Verín.