A caza do home
A caza do home
O 3 de marzo de 1985, o Sindicato Nacional de Mineiros do Reino Unido votou a favor do remate da folga que durara un ano. Os mineiros rendéronse e a opinión pública apoiou a Margaret Thacher (1979-1990), líder do Goberno conservador.
O efecto do “Informe Ridley” foi demoledor e Thacher aplicouno practicamente o pé da letra. Ridley analizaba a rendabilidade das industrias nacionalizadas que xeraban cuantiosas perdas para o erario e propoñía unha serie de medidas que, a curto prazo, restarían poder ao movemento obreiro e permitirían que o libre mercado solventase os problemas económicos.
O capitalismo gañou unha importante batalla que, traducida en medidas económicas e políticas, permitía facer máis ricos ós ricos, sen prexudicar as clases medias, ao tempo que se destruía a estrutura reguladora do Estado. Entre outras medidas, destacou a desregulación do mercado, que supuxo a flexibilización das normativas comerciais e financeiras para estimular a libre empresa e o investimento privado, vía libre para os paraísos fiscais, redución dos controis sobre o mundo financieiro e establecemento de mecanismos der autorregulación.
Os Estados perderon poder e as multinacionais e os sectores financeiros impuxeron as súas normas, sen que as institucións puidesen ordenar e dirixir as transaccións internacionais das empresas e dos capitais.
Paralelamente ás medidas adoptadas no RU a partir do “Informe Ridley”, o triunfo de Ronald Reagan (81-89) consolidou en EEUU políticas conservadoras, tanto económicas como de relacións internacionais, coincidentes coas da Dama de Ferro, denominadas “Reaganomics”, consistían en aplicar recortes masivos de impostos, desregulación económica e redución do gasto público en programas sociais, para estimular o libre mercado. Como consecuencia da desregulación, introduciuse a autorregulación. Os Estados perderon poder e as multinacionais e os sectores financeiros impuxeron as súas normas, sen que as institucións puidesen ordenar e dirixir as transaccións internacionais das empresas e dos capitais. Os paraísos fiscais aplican as leis a quen queren e a quen poden e a quen hai que eliminar, esencialmente a quen se atreve a cuestionar a orde natural da verdade absoluta dos auténticos inimigos da ética e da dignidade.
Nun mundo onde a Lei se converte nun valor relativo, interpretada por quen ten poder para executala, e onde o neoliberalismo se converteu na ideoloxía dominante mentres os lobis controlan os mercados, os efectos colaterais non son máis que anécdotas que enturban algún instante dunha euforia coidadosamente controlada.
A caza do home (vale todo):
-A peza: Pedro Sánchez. O mellor presidente de Goberno da historia de España, afirma o empresario Xabi Berneda.
-Cazadores na sombra: Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Joseph Oughourlian (sionista), fondos de inversión, Grupo Amber, dono de El País e la SER…
-Cazadores furtivos: Felipe González, Alfonso Guerra, José María Aznar, Núñez Feijóo, túnicas negras, verdes montañas, Santiago Abascal.
-Palomas mensaxeras: Peste, gripe, Musk, Buffett…
-Servizos secretos: Israel (Mossad), EEUU (CIA), España (UCO).
Conclusión: cando o león ruxe, a fariña non é solución.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
¡ES UN ANUNCIO!
Emma la alta
LA PREGUNTA DEL DÍA
En Portada Ourense: Y la finca sin desbrozar... "de quen vén sendo?"
CRÓNICA PERSONAL
Lo peor de Pedro Sánchez
Lo último
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 30 de mayo
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Galán vaticina que el crecimiento de Iberdrola va a ser “imparable”
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 30 de mayo