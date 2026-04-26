La UD Ourense gana y asegura los play offs (1-3)

Los jugadores de la UD Ourense celebran uno de los goles ante el Bergantiños

La UD Ourense logró la victoria en As Eiroás ante el Bergantiños por 1-3, aseguró un puesto en los play offs de Segunda Federación y sueña con ser segundo, tras los resultados de sus rivales que le favorecen, para jugar todos los play off en O Couto.

Los de Borja Fernández vieron como el Bergantiños se adelantaba a los 13 minutos gracias al gol de Taas. En una primera mitad muy igualada la UD Ourense lograba irse al descanso con el 1-1 gracias al gol de Lucas Puime en la última jugada. El defensa de la UD Ourense remataba a gol el rechace del cabezazo de Youssef tras un córner botado.

En la segunda mitad, los rojillos salieron mejor y tan sólo tardaron tres minutos en darle la vuelta al marcador. Un centro desde la izquierda era rematado por Manu Núñez en el minuto 48.

El tercer tanto de la UD Ourense llegó desde el punto de penalti. Champi convertía la pena máxima a lo Panenka en el minuto 60.

Con treinta minutos por delante el conjunto entrenado por Borja Fernández mantuvo la ventaja y logró tres puntos muy importantes. Con esta victoria el equipo asegura su plaza en play offs.

El premio puede ser la segunda plaza que le permitiría jugar en O Couto los dos partidos que dan acceso a Primera Federación para ello deben ganar su partido al Atlético Astorga de la próxima jornada y esperar la derrota del Oviedo Vetusta ante un Langreo que se estará jugando el descenso.