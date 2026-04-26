La promoción para la UD Ourense pasa por Carballo

La Unión Deportiva Ourense afronta la penúltima jornada de la competición en la tercera posición y con una renta de tres puntos sobre la sexta posición. Este domingo se medirá en As Eiroas a un Bergantiños que tiene seis puntos menos que los unionistas y para firmar matemáticamente los play off necesita ganar, que la Segoviana no lo haga y que el Numancia o el Ávila, pinchen.

Por todo ello, Borja Fernández, entrenador de los rojillos, sostiene que “afrontamos el partido en Carballo pensando que no hay ninguno más. Sabemos que aún ganando tienen que pasar muchas cosas para clasificarnos para los play off esta jornada, por lo que hay que centrarse en ganar el nuestro y luego ya se tendrá en cuenta el transistor. Jugamos fuera de casa y son tres puntos muy importantes. Además, si nos ganan, convertiríamos al Bergantiños en un rival directo nuestro”.

Borja Fernández, entrenador de la UD Ourense: “Como si fuera el Bernabéu”

El encuentro se disputará en el sintético de As Eiroas, donde habrá otra marea de aficionados ourensanistas, aunque Fernández tiene claro que “entrenamos siempre en hierba artificial y es el campo en el que nos toca jugar. Lógicamente, preferíamos competir todos los partidos en O Couto porque tenemos a nuestra gente y por el estado del césped. No obstante, seguro que el campo va a estar perfecto, lo acaban de cambiar hace poco y no hay que darle más vueltas, para nosotros como si fuera el Bernabéu”.

Además, puntualiza que “el estilo no va a cambiar por jugar en un campo o en otro, hemos jugado en O Couto cuando estaba mal y en Ávila con el terreno de juego nevado, y la idea siempre fue la misma. Los que sí es cierto es que habrá menos espacios y tendremos que estar más atentos y concentrados porque se reduce el tiempo de reacción”. Fernández no podrá contar con los lesionados Viti, Jaichenco y Noel Cabanas. La buena noticia es que vuelven Justino y Rufo.

Mientras, en el bando contrario, Simón Lamas, entrenador del Bergantiños, comenta que “es el último partido en casa y queremos vivir el mejor ambiente del año contra un rival que tiene una masa social muy grande, por lo que se verá un bonito derbi y nosotros queremos luchar por jugar la Copa del Rey. Nuestro máximo objetivo es despedirnos con una victoria en casa y realizar un buen partido. Si somos capaces de sumar todos lo máximo, seguro que vamos a hacer un buen partido y ojalá podamos ganar para jugarnos algo importante en la última jornada”.

La penúltima fecha de la liga se disputará en horario unificado, por lo que la UD Ourense estará pendiente de su encuentro, pero también de lo que le suceda al Coruxo, Segoviana, Numancia, Salamanca y Ávila, los rivales en la pugna por los puestos de play off.