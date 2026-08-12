Maese Bike: educando sobre ruedas

Con el lema “ningún Concello sen deporte” muy presente, el Programa Fomento Deportivo, que realiza la Diputación de Ourense, tuvo otra parada más. En este caso, el ciclismo fue la modalidad elegida y Esgos el municipio que lo recibió con los brazos abiertos. Bajo la supervisión del Maese Bike, tuvo lugar el circuito ciclista infantil, dirigido a niños y niñas de Primaria, que se acercaron con sus bicicletas o patinetes y siempre con el caso sobre la cabeza, porque la seguridad es lo primero.

Ellos y ellas aprendieron y disfrutaron a partes iguales de lo que debe ser la correcta circulación sobre dos ruedas, con obstáculos y consejos por parte de los monitores. Respetar la señalización, los semáforos, esquivar conos… Un perfeccionamiento ameno para que la pasión por la bici no se aleje del respeto a las normas, los viandantes y otros ciclistas. No será Esgos el único Concello que lo disfrute. Para esta misma mañana está prevista la actividad en Taboadela para continuar con la gira veraniega a lo largo y ancho de la provincia de Ourense.

Cantidad de disciplinas y variedad de municipios para seguir fomentando el deporte y sus valores, que no descansan por vacaciones en esta época estival. Todavía quedan semanas por delante para profundizar en esta iniciativa que tiene como meta promocionar la actividad deportiva.