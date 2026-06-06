No es oro todo lo que reluce en Primera Federación

Es la otra canción del verano. Los problemas económicos en el fútbol resuenan cuando terminan las competiciones, y este año no está siendo una excepción. Con especial incidencia en una Primera Federación tan apetecible como peligrosa para aquellos clubes modestos que caen en la tentación del gasto, o para los poderosos que se pasan de frenada. El caso del CD Arenteiro no es el único. Cartagena, Algeciras o Tarazona están en las mismas, demostrando que la categoría sigue siendo un híbrido entre el fútbol profesional y el amateur.

El club de O Carballiño confirmó esta semana que está en quiebra con una deuda de 1,7 millones. La prioritaria la tiene con jugadores y cuerpo técnico, y asciende a 428.000 euros. En caso de no solventarla antes del 30 de junio, los verdes descendería administrativamente a Tercera RFEF. Una situación “grave y difícil, pero con salida”, afirmó Argimiro Marnotes antes de dejar el cargo.

Tampoco bajan las aguas tranquilas en un club con lazos en Espiñedo. Y es que la familia Arribas, que entró en el club verde, se hizo cargo del Cartagena, que compitió en el Grupo 2 de la categoría. La entidad departamental recibió 44 denuncias en la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) por una cantidad cercada al medio millón de euros. El montante total de la deuda se eleva a los 14 millones, pero la de los jugadores es la que urge para no terminar bajando de categoría en los despachos.

Sin fichar

A través de la AFE también entraron las denuncias del Algeciras el pasado invierno. Eran denuncias de temporadas anteriores, una deuda que la propiedad no quiso afrontar asumiendo que se quedaba sin fichar en el mercado invernal. Además, el club andaluz arrastra una reclamación de la FIFA por dos futbolistas que tuvieron una participación testimonial, pero que suponen otro fuego a apagar, todo mientras la entidad enfila un proceso de venta negociando con diferentes grupos.

Otro caso lo protagoniza el Tarazona, que compitió este pasado curso en Primera Federación, pero terminó descendiendo por deméritos deportivos, como le ocurrió al Arenteiro. Su día a día fue complicado y obligó a la plantilla a emitir un comunicado en abril en el que informaban que el club les adeudaba varias mensualidades, una situación que se prolongó en el tiempo sin que existiera una solución concreta ni un calendario claro de pagos. Los futbolistas acudieron a la Asociación de Futbolistas Españoles para denunciar unos impagos que rondarían los 300.000 euros.

Y a partir de ahí, los equipos que puede recuperar su plaza en la categoría de bronce están al tanto por si pueden lograr en los despachos lo que perdieron sobre el terreno de juego.

Todo en un mes de junio que ha llegado para aclarar el panorama en Primera y Segunda RFEF. El mapa de equipos se cerrará definitivamente y, a partir de ahí, tendrá que elaborarse la composición de grupos y los calendarios. Pero antes hay que jugar el partido económico. El tiempo se agota para encontrar una solución viable y razonable. Vuelve a quedar demostrado que no es oro todo lo que reluce en el fútbol español.

30 de junio, fecha para conocer el calendario

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presentará los calendarios de sus competiciones oficiales de la temporada 2026-27 el próximo martes 30 de junio en la Plaza de Colón de Madrid, el mismo día que se celebrará la Asamblea General del organismo federativo. En sesión ordinaria, la Asamblea comenzará a partir de las 12.00 horas y se celebrará en la sede de la RFEF, la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). Ese mismo día, a las 19.00 horas, se celebrará el acto de presentación de los calendarios oficiales de la RFEF para la temporada 2026-27, tanto de fútbol como de fútbol sala masculinos y femeninos. Los equipos ourensanos de cada categoría tienen marcada esa fecha en rojo en su hoja de ruta para el curso que está por venir.