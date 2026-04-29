Óscar Sabucedo, entrenador del Allariz: “El equipo está con ganas”

El Allariz vive su momento más crítico de la liga tras regresar a los puestos de descenso directo, un sitio donde solo habitó en la jornada inaugural. Para su entrenador, Óscar Sabucedo, “se llega porque en los partidos no somos lo suficientemente contundentes defensivamente y llevamos encajados muchos goles que podían ser evitables. Al final, eso te lleva a perder muchos partidos al ser difícil de remontar y porque los rivales se te cierran, con lo cual nos cuesta muchísimo marcar”.

Podía pensarse que sus ideas no fueron interpretadas por la plantilla: “Para nada, hay cosas que cuesta modificarlas a nivel defensivo y nos están costando puntos”.

Con todos estos contratiempos y a falta de tres jornadas para acabar la competición, el técnico alaricano reconoce que “la situación está muy complicada, nos vamos a enfrentar a tres equipos que, a priori, no se juegan nada, y a veces juegan mejor, sin nervios ni prisas por el resultado. Además, ya no dependemos de nosotros, también que los otros no ganen”.

De esos encuentros, dos los jugará en casa, siendo el segundo peor equipo como local: “La verdad es que en nuestro campo perdimos muchos puntos porque no acertamos de cara al gol. Hemos tenido muchas ocasiones para ponernos por delante, pero no lo conseguimos y los errores muchas veces evitables”.

Esperemos que el domingo podamos reaccionar, pero ya no dependemos solo de nosotros

Sabucedo ha destacado la llegada de los hermanos Maxi y Exe: “Nos aportan cosas distintas, porque somos un equipo que intenta tener la posesión del balón, llegamos al área, pero no damos concretado las ocasiones. Ellos nos dieron seguridad defensiva y en el plano ofensivo, pero que de momento no nos llegó”.

Esta no es la primera vez que el entrenador atraviesa por una situación delicada y complicada: “Esperemos que el domingo podamos reaccionar, porque el equipo está motivado, son muchos los que entrenan y la gente está con ganas, pero después llegas al partido y por nerviosismo, por diversas circunstancias, encajamos goles que son por errores muchas veces infantiles”.

El estado de ánimo del técnico alaricano es el de siempre, “intentar sacar esto adelante, dándole la vuelta a la situación, pensar en cómo podemos mejorar y el domingo afrontar el partido para sacar el mejor resultado posible”.

A pesar de todo, por parte de la directiva “desde que llegamos nos apoyó siempre y están contentos por el trabajo que estamos haciendo, lo que pasa es que no estamos teniendo la suerte necesaria”.