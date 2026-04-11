El Ourense CF, un derbi que marcará el futuro

O Couto está preparado para un derbi muy caliente. El Ourense CF y CD Lugo se juegan esta tarde buena parte de sus aspiraciones. Cierto que faltan siete jornadas y muchos puntos en juego, pero el discurso se agota cada semana que pasa tanto para los azulones, que no pueden permitirse no sumar de tres para al menos acabar el sábado fuera de los puestos de descenso, como los lucenses, que también los necesitan para seguir con sus opciones intactas de jugar la promoción. Saben de puertas adentro que todo lo que no sea una victoria vale para muy poco.

Se espera un gran ambiente para el choque porque el movimiento para retirar entradas en las oficinas de Oira ha sido mucho mayor que otras semanas. Los abonados azulones tenían la opción de retirar una entrada gratis y a mayores, a 5 euros, las que necesitaran. También desde Lugo habrá una buena representación. Están confirmados 350 aficionados, que son las entradas que les ha facilitado el conjunto ourensano, además estarán los que las compren en taquilla antes del encuentro.

En el aspecto deportivo, tampoco habrá grandes novedades. El técnico Dani Llácer no podrá contar con Enol Coto, que tendrá que cumplir un partido de sanción tras su expulsión en Avilés, y tiene la duda del lateral izquierdo Hugo Sanz, que arrastra problemas musculares. La novedad es el regreso de César Moreno, que seguro que vuelve al once inicial. En los lucenses la única baja es el defensa Josep Gayá, que esta semana fue operado de la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha. La única duda es Borja Sánchez.

El técnico lucense, Álex Ortiz, que cumplirá su tercer partido al frente del equipo tras la destitución de Iago Iglesias, afirmó en la previa en lo que debe mejorar su equipo, que viene de una derrota: “Tenemos que ser mucho más intensos y agresivos sin balón y mejorar la velocidad y el ritmo de circulación. Además, habrá fases en las que tengamos que presionar más alto y otras en las que tengamos que juntarnos, pero siempre siendo un equipo competitivo”. Sobre el rival comentó que “es un equipo intenso, que presiona con mucha gente y que con balón tiene muchos registros. Carga bien el área y es peligroso en los centros laterales”.

Llácer: “Hay que ganar, esto es así”

El técnico ourensano, Dani Llácer, sabe que el choque no es una final, pero casi: “Es un partido que hay que ganar, esto es así. Somos conscientes de la importancia del partido, de sumar de tres y tenemos que ganar. El equipo compite siempre, volvemos a nuestro campo, que es donde más cómodos estamos y estoy convencido de que el derbi se va a decidir en detalles”. Y siguió: “Como grupo somos muy competitivos, sabemos que tenemos que ir al límite y todo lo que hemos conseguido en las tres competiciones hasta aquí es por eso y es algo que no podemos perder, lo tenemos claro. Eso y corregir esos errores que nos penalizan tanto para poder competir mejor”.

Del rival afirmó que “seguro que vienen en alerta después de la última derrota. Es un equipo hecho por y para, no sé si el ascenso directo, pero como mínimo para jugar play off. Tiene una gran plantilla, con muchos jugadores de otra categoría y no voy a descubrirlos porque casi los tendría que nombrar a todos. Somos conscientes de eso y de que nos van a exigir estar a nuestro mejor nivel, pero llegamos preparados”.