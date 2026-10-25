El Ourense CF juega sin margen de error ante la Gimnástica de Torrelavega

El Ourense CF repite en el campo de O Couto, recibiendo desde las cinco de la tarde a la Gimnástica de Torrelavega en un duelo que mide a dos equipos que llegan en una mala dinámica de resultados. Los ourensanos necesitan una victoria que les devuelva una tranquilidad que se ha visto empañada por las dos últimas derrotas, sumando un punto de los últimos nueve en juego. Además, en casa, solo han conseguido una victoria en la primera jornada de liga ante el Basconia y quieren que su campo vuelva a darle esa fortaleza necesaria para ser un equipo importante en la competición.

En O Couto se presenta una Gimnástica que todavía está peor. Los cántabros llegan como colistas, con solo cinco puntos en juego y también necesitan una victoria como el comer. Además, llegan muy dolidos después del último y duro varapalo que sufrieron en casa, al caer por 1-5 ante el Alavés B, duelo que dejó al técnico Mario Gutiérrez muy tocado.

En el aspecto deportivo, el técnico Jorge Cuesta lo tiene claro: “Llevamos dos derrotas consecutivas y queremos recuperar el buen inicio que tuvimos. También por volver a ganar en casa, porque nos hace falta”. Sobre el rival comentó que “nunca se sabe cómo va a acabar cada uno y el hecho de que un rival llegue abajo no quiere decir nada. Además, es una categoría tan igualada que enlazar tres o cuatro partidos sumando, cambia mucho la clasificación”.

Entró más en detalle al analizar a su rival: “Es un equipo que intenta proponer, aunque en ese ida y vuelta que les están castigando demasiado en muchas situaciones, pero también crea. Es verdad que viene de un resultado muy adverso, pero entendemos que no por eso va a cambiar grandes cosas y espero que proponga un partido de tú a tú”. En los ourensanos no estará por lesión Brais Penela, que está pendiente de una resonancia. Es duda el defensa Algisi, aunque ya empezó a entrenar con sus compañeros y podría estar disponible al cien por cien.

En los cántabros, el técnico Mario Gutiérrez tiene claro el potencial de los locales. “El Ourense CF es uno de los favoritos. Se asocia bien y lleva la iniciativa del juego a través del balón. Vamos con la mentalidad de que si competimos a nuestro mejor nivel somos capaces de ganarle a cualquiera”.