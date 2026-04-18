El Ourense Ontime: a saldar cuentas ante el Ceuta

El Ontime regresa a Os Remedios después de dos salidas consecutivas. Lo hace recibiendo en Os Remedios, en horario novedoso (11:30, ya que su rival pidió adelantar el choque para favorecer el largo viaje de vuelta a casa), al Ceuta con un doble objetivo, el de saldar cuentas después del mal partido de la primera vuelta que acabó con derrota y el de seguir metiendo presión al top-5 de Primera División.

Las ourensanas, que con su triunfo en Alcorcón demostraron que lo de Torcal (derrota por 7-0) fue un accidente, están a un punto del quinto puesto y a 9 del play off que marcan Futsi y Roldán, miden fuerzas con un Ceuta que se está jugando la permanencia. El conjunto norteafricano lleva un +4 sobre el descenso y no puede dormirse.

Carlos Navarro, técnico del conjunto ourensano, sabe qué Ontime quiere. “Lo de Torcal nos hizo ver que la relajación no es el camino. Tomamos buena nota y la pasada semana trabajamos muy duro y nos sirviópara hacer un gran partido en Alcorcón y sumar los tres puntos”, subraya el entrenador. Y ahora llega el Ceuta. “El partido de ahí fue muy extraño. Cometimos muchos errores, ellas fueron muy duras y el arbitrajenos desquició. Incluso terminó siendo expulsada Ju Pedreira. Ahora en Os Remedios no buscamos ni revancha ni venganza, solo queremos un +3 para corroborar el buen nivel que estamos mostrando en esta fase de la temporada”, sentencia.

Todo son buenas noticias en las locales. Llegan en un buen momento de juego y clasificatorio y además, tiene la enfermería vacía después de que Ju ya haya trabajado con normalidad con el grupo y Chiky, cuyas molestias apuntaban a baja de dos o tres semanas, podrá jugar, no al cien por cien, pero está disponible.

Con el quinto puesto a tiro, el Ontime quiere “seguir soñando incluso con el play off” y eso pasa por sacar adelante este encuentro.

Os Remedios, 11:30 horas.

La salvación en el horizonte

Día importante en la Tercera División para el Sala Ourense y el Vianariño. Con tres jornadas por delante, de ganar, el conjunto capitalino aseguraría la permanencia mientras que el del oriente ourensano daría un paso adelante.

El Sala Ourense recibe a las 17:00 horas en el Pazo al Marín Futsal, un equipo que coqueteó con el play off, pero venido a menos en las últimas jornadas. Tanto, que si gana cazará en la tabla a los de A Raña. Con tres victorias consecutivas y cuatro jornadas sin perder, los de Isidro Grela están en su mejor momento del curso. Huele a tarde de fiesta en el Pazo, con los ourensanos presentando a sus categorías base.

El Vianariño viaja para medirse desde las 17:00 horas al Guitiriz. En descenso con 26 puntos están los lucenses y un puesto por arriba, con cuatro puntos más, los ourensanos, que de ganar alejarán a un rival. El Gri Carballiño, por su parte, juega el domingo.