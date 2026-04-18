Cuando los besos estropean las noticias del corazón

DE MADRID AL CIELO

El pasado sábado se celebró un año más la Fiesta de la Resurrección en Cibeles, Madrid, organizada por la Asociación Católica de Propagandistas. Enorme jolgorio juvenil repleto de grandes artistas -Gipsy Kings, Hakuna, Boney M, Liz Mitchell- y mensajes que nos dan esperanza en tiempos de oscuridad. Mi querido amigo Carlos Moreno El Pulpo se encargó de poner a bailar y a reír a todos los presentes, con su invencible mezcla de clásicos del pop de aquí y de allá y esa manera tan singular de dirigir la fiesta; esa manera que él mismo inventó hace años, entre las ondas y los escenarios, y que, aunque ha dado pie a cientos de imitadores, sigue siendo genuina e insuperable. Me mantengo en lo que escribí hace muchos años, al poco de verlo actuar por primera vez: una fiesta sin El Pulpo es menos fiesta.

LA MUERTE DEL TENIS

Iñaki Urdangarín y Ferrán Martínez, durante el torneo de tenis Conde de Godó.

Sabíamos que los móviles han acabado con muchas cosas, como las conversaciones incómodas en el ascensor o la lectura de libros en el autobús. Ahora también he descubierto que han acabado con el tenis. El gran problema del tenis es que, como deporte, es largo y a menudo aburrido, excepto en momentos puntuales, nunca mejor dicho. Y el otro problema es que hace tiempo que los grandes torneos se han convertido en una pasarela de famosos que quieren que les veamos asistiendo allí, en su butaca privilegiada. La cosa termina en que los torneos más prestigiosos están llenos de gente que no le interesa en absoluto el partido. Hasta ahora lo disimulaban. Viendo decenas de fotografías del torneo Conde de Gogó que se celebra estos días en Barcelona, me asombra comprobar que el 90% del público está mirando su teléfono móvil, mientras que el 10% restante –como Iñaki Urdangarín y Ferrán Martínez en la fotografía- están sacándose selfies.

PASABA POR AQUÍ

Pilar Rubio, en la presentación.

Pilar Rubio ha presentado la colección de trajes de baño del Selmark, mucho escote y mucha piel de animalito en el estampado; como si estuvieran todos inspirados en el propio Sergio Ramos. La modelo ha aprovechado la afluencia de medios de comunicación para desmentir cualquier tipo de crisis con su marido, aunque no ha dejado de meterle un rejonazo simpático, cuando le han preguntado por la incipiente carrera musical del ex futbolista: “Soy más de rock and roll”. Honor a Pilar. Y confirmamos que no hay crisis. Solo una mujer enamorada puede meter así el dedo en la llaga de su pareja.

HAN VUELTO A FALLAR

La cantante Aitana Ocaña.

Importantes líderes de la información rosa nacional han salido en tromba en los últimos días a sembrar dudas sobre la continuidad del noviazgo entre Aitana y Plex. Por razones que se me escapan, más allá de que la belleza y popularidad de Aitana da mucho juego, percibo en el ambiente una gran hostilidad hacia esta relación, como si una parte de los españoles no estuvieran del todo felices con que la chica esté enamorada de Plex, como si él no estuviera a su altura. El resultado de tan exclusivas informaciones sobre la ruptura inminente de Aitana es un comunicado urgente de la artista: “No me gusta que ensuciéis lo más bonito que tengo con mentiras. Nunca he sido tan feliz ni me he sentido tan llena de amor”. A veces doy gracias a Dios de que ciertos periodistas que dicen estar tan bien informados se dediquen a la prensa rosa, que tampoco es tan relevante, y no a, qué sé yo, publicar exclusivas sobre guerras nucleares, terrorismo, o crisis financieras mundiales.