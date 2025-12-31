Permitido soñar en grande para el Estrela

En el fútbol sala ourensano este 2025 que hoy termina ha sido el año del Estrela Cortegada Futsal. El equipo, nacido en el verano del año pasado, marcha imparable hacia la élite del futsal femenino nacional. En la temporada de su debut, la 2024-2025, firmó un sobresaliente bagaje de 26 victorias y 2 empates para proclamarse campeón de Preferente y lograr el ascenso a las categorías nacionales.

Este curso, ya en la Segunda División, las cosas marchan por el mismo camino: 13 victorias y una sola derrota para liderar su grupo. Son números que permiten soñar en grande al equipo del recién reestrenado polideportivo Marta Míguez, que tiene entre ceja y ceja el salto a la Primera División.

Rubén Carballo inició el proyecto desde el banquillo, puesto que hace apenas un mes ocupa Manu Cossío, otro técnico de garantías, que tiene “confianza plena” en una plantilla que sigue completando “el lógico proceso de adaptación después de un cambio de entrenador”.

El técnico reconoce que “no es muy usual que a punto de terminar la primera vuelta y habiendo ganado todos los partidos menos uno un equipo solo tenga dos puntos de ventaja sobre dos equipos. La clasificación está muy partida, con los equipos de play off separados de la zona intermedia y estos, a su vez, con ventaja sobre la zona baja. Estamos en una gran situación, pero nos obliga a seguir haciendo muy bien nuestro trabajo para seguir de líderes”.

Hablando del liderato, nunca un primer puesto ofrece tan poco premio al final de la liga regular (solo el factor cancha en el play off). “Ser campeón debe tener un premio más grande, debería ascender, porque en un play off nunca sabes qué te puede deparar el cruce por mucho que tengas la vuelta en casa”, se lamenta Manu Cossío.

Con todo ello, “debemos ir marcándonos objetivos a corto plazo. El más próximo es el del regreso de vacaciones, con el partido ante el Gran Canaria. Después toca seguir sumando para tratar de ser primeras en la liga y después ya tocará pensar en el play off”. Porque el objetivo es el ascenso.

El Estrela retoma los entrenos después de este pequeño varón vacacional con “todas las jugadoras sanas” excepto la lesionada de larga duración, María Estévez, para la que por desgracia ya se acabó la temporada. Hablando de lesiones, Cossío toca madera para que “no haya problemas en el momento de la verdad, ya no solo en el play off, porque tal y como está la clasificación el primer puesto parece que se decidirá en los enfrentamientos directos (Estrela, líder con 39 puntos así como Segosala y Rodiles, ambos con 37)”.

A Cossío y a sus jugadoras les está tocando trabajo extra después del cambio de técnico. “Seguimos con la adaptación a los cambios, aunque estoy contento porque el grupo está trabajando muy bien. A nivel competitivo, el equipo está muy bien en defensa y en ataque está mostrando su calidad. Llevan cuatro partidos sin encajar y eso es sinónimo de ganar la liga”.