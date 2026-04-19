La UD Ourense, sin confianzas ante el Lealtad

Partido trampa el que tiene este domingo la UD Ourense. Los ourensanistas reciben en el O Couto al Lealtad de Villaviciosa, penúltimo en la tabla y descendido matemáticamente a Tercera Federación. Tras la derrota de la pasada jornada ante el ascendido a Primera Federación, Fabril (3-0), no se puede fallar en casa si quieren continuar en posiciones de play off de ascenso, ya que solo tienen un punto de ventaja sobre el Salamanca, sexto clasificado, cuando quedan solo tres partidos para el final de la liga regular.

Borja Fernández, entrenador de los rojillos, tiene claro que pese a la diferencia clasificatoria “afrontamos el partido frente al Lealtad como tres puntos más y una oportunidad de avanzar de cara al play off. Llegamos al final de liga muy bien y con muchas ganas de terminar en las posiciones de promoción de ascenso, pero pensando solo en el encuentro de este fin de semana”.

Además, es consciente de que “vamos a jugar un partido de fútbol y ahí puede pasar de todo. Nosotros tenemos que centrarnos en intentar hacer lo que sabemos”.

Hace cuatro jornadas, la UD Ourense afrontó un choque similar ante el colista Sámano, donde venció 3-1 al resolverlo en los primeros minutos, aunque Fernández cree que “cada encuentro tiene sus peculiaridades y nosotros tenemos que ir a lo nuestro”.

En el duelo de ida, los unionistas vencieron 0-1 en Villaviciosa gracias al tanto de Santi de Prado al cuarto de hora de juego.

Manu Núñez, centrocampista de la UD Ourense: “Estos partidos, por mucho de que el rival esté descendido, hay que afrontarlo con todas la garantías"

El centrocampista coruñés de los ourensanistas, Manu Núñez, avisa de que “estos partidos, por mucho de que el rival esté descendido, hay que afrontarlo con todas la garantías. Muchos equipos se han quedado fuera de sus objetivos por perder este tipo de encuentros ante contrarios que ya no se jugaban nada. Sabemos que ellos van a salir a ganar y a disfrutar del estadio y de la categoría. A pesar del descenso, el Lealtad es un equipo que dio el nivel y que en la primera vuelta nos lo pusieron muy difícil. Tenemos que ir paso a paso y sacar los tres puntos para afrontar con más tranquilidad los dos partidos que nos quedarían”.

Tras completar el entrenamiento del sábado en Coles, los rojillos afrontan el choque con las lesiones de larga duración de Jaichenco y Viti, además de Noel Cabanas y Justino, que continúan en proceso de recuperación.

Por otro lado, el Lealtad tiene la baja del extremo derecho, Samu Yerpes, clave para el técnico Jorge Fernández y que cumple ciclo de amonestaciones.

Más allá del partido, que arrancará a las 18:00 horas, hay organizados varios eventos en torno al encuentro. El primero de ellos será la “I Xuntanza de Peñas do Ourense”, que tendrá lugar desde las 12:00 hasta las 17:00 horas en la explanada de la entrada a Tribuna de O Couto. Los aficionados que acudan podrán adquirir comida y bebida y disfrutar de actuaciones musicales.

Además, en el descanso del choque, se llevará a cabo la presentación anual de los diferentes equipos de la cantera unionista.