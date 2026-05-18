La Purísima y el CD Brollón salvados a su manera (1-2)

Los jugadores agradecen el apoyo de sus aficionados tras conseguir mantenerse una temporada más en la Primera Futgal.

El dramatismo y el desahogo final marcaron la permanencia del Brollón, que se quedó con la victoria por 1-2 ante La Purísima, que se vio beneficiada por el empate del Allariz para sellar también su continuidad en la máxima categoría del fútbol provincial.

Dentro de la tensión lógica que suponía mantener la categoría, supo llevar mejor el transcurso de la primera parte el cuadro lucense que, con varios veteranos supo tirar de oficio ante un rival que se vio atenazado por la responsabilidad de no fallar en el último capítulo de la liga y ante sus seguidores.

El primer aviso lo dio Isma con un disparo que se marchó alto, pero a renglón seguido respondieron los colegiales. Jugada ensayada que comenzó con una falta ejecutada por David Valcárcel que le llegó a Jorge, pero su disparo lo terminó despejando con el pie el portero Dani. La Purísima se empecinó en jugar balones largos, pero con un solo atacante frente a tres defensores las opciones fueron mínimas.

El Brollón sí estuvo fino para abrir la lata. Centro desde la izquierda y aparición de Isma, libre de marca, que ante la pasividad defensiva definió con un preciso cabezazo el 0-1. Duro golpe que se sumaría a las malas noticias que llegaban desde el Cid Carriega.

Los anfitriones tuvieron una segunda oportunidad, pero el disparo de Lois lo controló en dos tiempos el cancerbero lucense.

Antes de llegarse al descanso, Isma gozó de una situación nítida, luego de varios rechaces en el área colgaron el balón y el delantero visitante, entrando al segundo palo, acabó rematando sobre el travesaño.

Como era de esperar, La Purísima salió con otra predisposición, sabiendo que la derrota podría condenarlo a volver a la Segunda.

Lo hizo con la movilidad de Said y las internadas de Suances, que llegó a reclamar penalti que el árbitro no interpretó. No sería la única reclamación de los locales, hubo más tarde otra sobre Said, pero en su intento de engañar al colegiado no logró su cometido.

Segunda mitad

El Brollón no perdió la compostura y cada vez que se acercaba a las inmediaciones del área rival entrañaba un serio peligro, donde el papel de Dani Selas fue importante, despejando un tiro de Davizín.

El colegial Suances pudo igualar el marcador, pero más allá de su buena resolución quedaba todo anulado por posición adelantada.

Pero una vez más los lucenses estuvieron más acertados y en concreto Isma, que firmaba un doblete con una soberbia definición. Entrando por la banda izquierda, picó con el exterior la salida del meta local y el balón, tras dar en el palo, se fue a dormir al fondo de las mallas. El 0-2 dejaba sentenciaba su continuidad en la categoría.

La desesperación se adueñó de los jugadores de La Purísima, que desconociendo lo que acontecía en Allariz intentaban recortar distancias en busca del posterior empate.

Estuvo cerca el Brollón de anotar su tercer tanto, pero los reflejos de Dani Selas salvaron una segura caída tras el tiro de Adri.

Más por el corazón llegó el 1-2. El central Jorge se tomó el atrevimiento de llevarse el balón controlado y a continuación sacó un espléndido disparo que superó la estirada de Dani.

Todavía quedaba tiempo para intentar igualar la contienda, pero las noticias esperanzadoras llegaban desde Allariz, que no lograba superar al Nogueira. Fue entonces que los jugadores locales, al saber que allí había acabado el partido, respiraron y lo celebraron como una gran victoria. La Purísima y Brollón seguirán en Primera.