Subidón el EFF Rosalía, equipo ourensano de fútbol femenino

Los despachos han traído buenas noticias para la EFF Rosalía. El club ourensano recibió la confirmación por parte de la Real Federación Gallega de Fútbol de su plaza en Tercera Federación Femenina tras la renuncia del Sárdoma CF a mantener su plaza en la categoría. Es el segundo ascenso consecutivo de las azules por vía administrativa, después del logrado la pasada temporada tras la renuncia del San Roque.

La noticia llega después de la resolución emitida por la Jueza de Competición de la 3ª Federación Femenina Grupo 1º, en la que se establecía el procedimiento para la cobertura de vacantes generadas por el incremento del número de equipos participantes en la categoría. El grupo gallego pasará de 12 a 14 equipos, lo que abrió la posibilidad de cubrir dos nuevas plazas.

Proceso

En primera instancia, el derecho correspondía a los equipos descendidos de la propia categoría, Domaio FC y Sárdoma CF. Sin embargo, tras la renuncia del Sárdoma a mantener su plaza, la vacante pasa al siguiente club con mejor derecho deportivo, la EFF Rosalía, que figuraba en la resolución como primer equipo de la máxima categoría territorial con opción a cubrir una plaza, al haber sido el perdedor de la fase de ascenso. El conjunto pontino logra el ascenso que se le había escapado sobre el terreno de juego en la tanda de penaltis ante el Atlético San Pedro. “Este ascenso supone un hito histórico para la entidad y para el fútbol femenino de la provincia, ya que la EFF Rosalía se convierte en el club ourensano que alcanza la categoría más alta desde la nueva reestructuración del fútbol femenino a nivel nacional”, afirman desde la entidad pontina.