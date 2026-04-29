Suso Garrido, el mejor entre los mejores

Falta bajar el telón, pero Suso Garrido (Ourense, 1987) no va a olvidar jamás su primera temporada como técnico principal en la élite. Al frente del Ensino de Lugo, el ourensano logró la clasificación para la Copa y mañana afronta el inicio del play off por el título. Todo ello le ha servido para ser designado mejor entrenador del curso en la Liga Femenina, una votación en la que participaron los propios preparadores, las capitanas de los equipos, un comité de expertos de la FEB y los aficionados. De entre todos, el mejor. Llegar y besar el santo para un Suso Garrido que se toma el nombramiento con orgullo y sorpresa.

“Si me lo llegas a decir en verano, cuando empezamos la temporada, te diría que era algo impensable. Suena muy bien y suena hasta cómico. Me agrada mucho porque siento que se ha valorado más allá de los entrenadores campeones, los que han ganado más partidos o han levantado algún título. Te ponen por delante de ellos. Se ha tenido en cuenta a los entrenadores cuyos equipos han competido por encima de las expectativas iniciales y eso me alegra. Y también me gusta que ha votado todo el mundo, incluidos los aficionados”, explica Garrido.

El entrenador ourensano sabe que los reconocimientos individuales llegan por el rendimiento colectivo. Y ahí el Ensino está sacando una muy buena nota. “El entrenador es la cara visible de todo el staff y de todo lo que aportan las jugadoras. El reconocimiento recae sobre mí y es un orgullo. Pero una de las cosas que más me congratula y que buscábamos al principio de temporada, es haber conseguido un equipo con identidad, que las jugadoras asimilasen la idea de juego, y que el público se identificara con esa propuesta. Somos un ejemplo de gente competitiva, yendo 10 abajo o yendo 10 arriba”, analiza.

Experiencia única

La clasificación para la Copa de la Reina, por el fondo y por la forma de conseguirla, puso bajo los focos al equipo lucense y al preparador ourensano. Cayeron ante el Valencia en el primer cruce, pero dejaron su sello sobre el parquet de una competición especial. “La Copa, para mí, fue un espectáculo. Saber que están ahí los ocho mejores equipos, que te lo juegas a un partido y todo puede pasar. Todos los equipos jugábamos fuera de nuestra cancha. Todo está muy cuidado, con mucha profesionalidad. Es especial estar conviviendo las ocho expediciones en el mismo hotel y poder estar allí con los otros siete entrenadores a los que admiro”.

No bajó el pistón el Ensino después de disputar el torneo del KO. Otra vuelta con ocho victorias para sumar 16 en total y sellar su billete a los play off sin tener que llegar a la última jornada. Allí espera el Valencia Básket de su paisana ourensana Raquel Carrera, su “verdugo” copero, con el duelo de ida mañana en Lugo. “Ganamos en Valencia en la penúltima jornada de Liga para certificar matemáticamente los play off. Y no fue ganar, fue como lo hicimos. Faltando seis minutos perdíamos de diez y, faltando tres, nos pusimos por delante y no dejamos escapar la victoria. En eliminatorias, es un rival que nos ha ganado mucho, pero sí que llegamos a esta eliminatoria con unas ganas especiales. Tenemos mucho que ganar ante uno de las plantillas más fuertes de Europa, si no la más fuerte”.

Es el siguiente reto para un Suso Garrido que ha derribado la puerta de la élite en el baloncesto femenino. Para hablar de su futuro, “aún queda”. Quiere terminar el curso y después empezar a pensar el lo que venga. El mejor entrenador del año en la Liga Femenina tiene DNI ourensano y pasa las horas dándole vueltas a la pizarra para tratar de dar la campanada ante el Valencia.