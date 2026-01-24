Suspendida toda la jornada de hoy de categoría nacional delegada y autonómica por el mal tiempo
La decisión de la Federación Gallega afecta a todos los partidos de categoría nacional delegada y autonómica
La Borrasca Ingrid está azotando con fuerza en Galicia. Muchas localidades están cubiertas por un manto de nieve, lo que ha hecho decretar la alerta meteorológica. De hecho, ayer se suspendieron las clases en toda la comunidad y la Federación Gallega de Fútbol decidió aplazar en la jornada de hoy todos los partidos de fútbol (base y sénior) y fútbol sala de categoría nacional delegada y autonómica.
A través de varias resoluciones urgentes, los diferentes comités del ente federativo decretaron el aplazamiento de los encuentros previstos para el día de hoy. La decisión, según la Futgal, responde a la necesidad de “priorizar la seguridad” de jugadores, técnicos, árbitros, aficionados y personal implicado en la organización de los encuentros.
Esta suspensión afecta a todo el fútbol y fútbol sala gallego, desde las categorías base y regionales hasta las competiciones nacionales delegadas, como la Tercera Federación, la Liga Nacional Juvenil y la Tercera División de fútbol sala. Los órganos de Competición han justificado la decisión alegando causas de «fuerza mayor» que hacen imposible la celebración normal de la jornada. Como suele ocurrir en estos casos, la Federación Gallego ha establecido un protocolo rápido para recuperar la jornada suspendida.
Los clubes afectados tienen un plazo de dos días hábiles para ponerse de acuerdo y fijar una nueva fecha para la celebración de los encuentros. Si no logran un consenso, será el propio ente federativo quien determine cuándo se jugarán los encuentros aplazados por la alerta meteorológica.
Entre las numerosas suspensiones, destacan los partidos de Primera Futgal, Antela B-Allariz y La Purísima-Velle. Además, en Liga Nacional Juvenil, los tres representantes ourensanos (Pabellón, UD Ourense y Ourense CF) tampoco pudieron disputar sus respectivos encuentros ligueros.
