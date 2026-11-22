El Ourense CF ve la liga de otra manera. Todo gracias a la importante victoria conseguida la pasada jornada en el Vero Boquete de Santiago al imponerse al Compostela gracias al tanto de Markitos. Tres puntos importantes que espera refrendar esta tarde en el Pepe Quimarán, cuando desde las cuatro se enfrente al conjunto asturiano de la UD Llanera.

Los ourensanos tienen que evitar confianzas, porque aunque el equipo de Chuchi Collado, que cumple la quinta temporada en el cuadro astur está en puestos de descenso con diez puntos, los antecedentes de los azulones ante Arosa o Coruxo en O Couto y ante el Atlético Astorga, donde cayeron por 4-0, les hace viajar con las orejas tiesas. Aunque a su favor hay que decir que fuera de casa, los de Jorge Cuesta es donde presentan mejores prestaciones y en los cinco desplazamientos de esta temporada han logrado tres victorias, un empate y sufrido solo una derrota.

Ramírez por sanción, Punzano, Amandi y Brais Penela, por lesión, son las bajas que tiene Cuesta

Ayer por la mañana el equipo azulón realizó la última sesión de entrenamiento y después de comer, emprendió viaje a tierras asturianas. Lo hizo con las bajas del defensa Ramírez, que está sancionado, y sin los lesionados Iker Punzano, que continúa con su recuperación de una rotura de fibras y tampoco Iván Amandi y Brais Penelas, que siguen lesionados. La baja de Ramírez podría hacer volver al equipo a defensa de cuatro y propiciar novedades.

Enfrente estará una UD Llanera en descenso. Eso sí, en su campo, el Pepe Quimarán, es donde los asturianos se muestran más fuertes. Tres victorias ante Rayo Cantabria, Marino de Luanco y sobre todo ante el Bergantiños en el último partido en casa hace quince días, en el que consiguieron darle la vuelta a un partido que perdía por 1-3 a falta de 20 minutos y que con tres goles del delantero Ayoub, que ya suma cinco, consiguió ganar. Los de Chuchi Collado exprimen muy bien las reducidas dimensiones de su campo, que propicia mucho el fútbol directo y los segundos balones, lo que obliga a los rivales a estar muy concentrados porque las áreas, en donde transcurren la mayor parte de los minutos de los partidos, exigen máxima atención y evitar errores innecesarios que pueden costar muy caros. Una victoria azulona le volvería a situar en la pelea por los puestos de promoción.

Pepe Quimarán, 16:00 horas.