La UD Ourense se pone a prueba midiéndose al Marino de Luanco en Miramar

Después de ganar frente al colista Sámano (3-1), la UD Ourense visita Miramar para enfrentarse al Marino de Luanco. Los unionistas, que ocupan posiciones de play off, quieren mejorar sus prestaciones a domicilio frente a un rival que está luchando por la permanencia.

“Hasta el partido en Soria, llevábamos los mismos o más puntos a domicilio que en casa y estábamos siendo de los mejores visitantes. Ahora, llevamos tres derrotas seguidas fuera de casa que nos ha frenado la evolución que llevábamos. Hemos perdido esa fiabilidad a domicilio y hay que intentar recuperarla”, apunta el entrenador de los unionistas, Borja Fernández.

En lo que se refiere al Marino, asegura que “es un equipo que encaja muy pocos goles, que no se complica y que tiene las cosas muy claras, tal y como vimos en O Couto. Cuando te equivocas, te penalizan bastante, por lo que habrá que tener en cuenta en qué zonas se pueden arriesgar y en cuáles no”.

Además, hace propósito de enmienda por los últimos choques fuera de casa: “A domicilio no está faltando salir concentrados, tal y como hicimos ante el Sámano. En Sarria fue un despropósito y en Langreo encajamos en el primer minuto tras conceder un córner. Hay que corregir eso en los primeros minutos para volver a ser el equipo que somos en casa o el que fuimos en jornadas anteriores, fuera de casa”.

Tras vencer al Sámano, los rojillos firmaron la salvación, “por lo que el primer objetivo ya está cumplido. Quedan seis partidos y estamos en una zona de privilegio, dependemos de nosotros para jugar los play off y vamos a encarar este nuevo objetivo como si fuera el principal. De aquí al final de la liga, el partido frente al Marino puede ser el más importante para nosotros, ya que nos permitiría colocarnos la próxima semana a un punto de la Segoviana”, dice Fernández, quien tiene las bajas de Jaichenco, Viti, Manu Núñez, Samu Pardo, Noel y Simón Luca. En el Marino no estará Berto González.