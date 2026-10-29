Vítor Pereira, entrenador del Verín: "Ganar en casa da confianza"

El Verín derrotó 2-1 al Atlántida Matamá y sumó su primera victoria en el estadio José Arjiz. Tres puntos que les permiten a los verinenses colocarse en la séptima posición, con un colchón de seis puntos sobre el descenso.

El técnico Vítor Pereira (Chaves, 1985) destaca el hecho de hacerse fuertes en casa: “Para nosotros ganar en el Arjiz es tremendamente importante. Es un campo de dimensiones muy grandes y no resulta nada fácil jugar ahí porque hay muchos espacios. Ganar en casa y generar esa confianza en nuestro juego es vital. Al final, todo el mundo nos ayudó, la afición estuvo volcada con nosotros cuando nos quedamos con uno menos en los últimos 15 minutos. En esos momentos fue fundamental tener a la grada empujando. Queremos que haya una unión muy grande entre la ciudad de Verín y el club. Para atraer a más gente al estadio es importante ganar en casa y, sobre todo, mostrar una actitud de equipo unido, fuerte y peleón, que es lo que le gusta a la gente de Verín”.

“Era un partido muy importante”

En cuanto a la victoria frente a los vigueses, destaca haberlo hecho ante un rival directo por la salvación: “Sabíamos que era posiblemente uno de los partidos más importantes de la temporada porque nos permite alcanzar una puntuación más o menos buena para el nivel de jornadas que llevamos. No es exactamente la que pretendíamos, tal vez dos puntos más nos darían una puntuación muy buena, pero sabíamos que estos tres puntos eran claves. Ahora vamos a afrontar una serie de partidos muy duros y estos puntos nos permiten encararlos de una manera distinta. Era un encuentro marcado como trascendental y ganar a un equipo que venía en una mala racha de resultados es positivo. Cuanto más lejos dejemos a esos equipos por abajo, mejor para el primer objetivo de la temporada”.

Por el momento, el Verín suma 13 puntos después de haber sumado cuatro victorias, un empate y una derrota en los últimos seis encuentros. “Lo perfecto habría sido tener 16 puntos y una media de dos por partido, lo que nos metería ya a nivel de estar arriba. No lo logramos, tenemos 13, pero creo que lo estamos haciendo muy bien. Adaptarse a una nueva competición y a un nuevo nivel de exigencia manteniendo ese nivel de puntos es bueno. Ahora vienen partidos consecutivos contra los cuatro primeros, donde nos mediremos a equipos con grandes inversiones hechos para ascender. Si ganas te permite seguir arriba, y si pierdes te deja en una situación más incómoda. Debemos disfrutar de estos partidos, competir, madurar y después ver qué pasa”, sostiene el entrenador portugués.

El primer choque del “Tourmalet” será ante el Atios: “Nos espera un partido difícil en O Carballo”.