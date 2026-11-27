El senegalés Zacharia Ngom (17-03-1994), carrilero del Monterrei, se ha convertido en el cuarto jugador que consigue marcar un hat trick en esta liga. Zach, antes de hablar de la liga, recuerda los motivos que lo llevaron a desembarcar en el club que preside Feliciano Romero: “Había entrado en contacto con el Tiago Pona, que también fue entrenador de este equipo, y me propuso la idea de cambiar de ambiente, ya que no estaba, por entonces, jugando mucho en Portugal y que aquí estaba todo bien”.

Esta es su tercera temporada en el conjunto rojo y reconoce sentirse contento con el paso dado: “No tengo nada de que quejarme. El trato es bueno y, aunque surgió la posibilidad de ir a otro lado, preferí quedarme en el Monterrei, porque estoy acabando mi carrera y la gente del pueblo me ha ayudado mucho. El continuar es una manera de retribuírselo”.

Sobre el fútbol español y en particular el provincial, Zach, como así lo llaman sus compañeros, entiende que “hay buenos equipos y jugadores”. Y añade: “A mi manera de ver podían hacerlo en otra división, pero así y todo es una categoría muy competitiva”.

La gente del pueblo me ha ayudado mucho y el continuar aquí es una manera de retribuírselo

En plena temporada sufrió una lesión que lo tuvo apartado de los campos: “Como se suele decir, lo que no te mata te hace más fuerte. Y en mi caso tuve una lesión de rodilla que me tuvo dos meses parado, pero ya estoy recuperado”.

En cuanto a su demarcación en el campo, se puede desenvolver tanto de lateral como extremo izquierdo y ante la Purísima entró en el segundo tiempo, suficiente para marcar los tres goles de la victoria: “Son momentos. Tuve suerte y estuve acertado en cada jugada, pero es también mérito del equipo. De los tres que marqué me quedó con el primero, porque no estábamos bien, con dudas, y fue mérito de mis compañeros”. En esta liga lleva siete tantos, los mismos que toda la campaña anterior, y está a dos goles de igualar el registro cuando llegó al club.

La llegada del entrenador Joáo Fernandes no es una novedad para él, ya habían jugado justos: “Conocía su carácter, es muy competitivo, respetuoso y ambicioso”.

A la hora de evaluar la presente en la Primera futgal, a Zach le llamaba poderosamente la atención la marcha del líder Córgomo: “Aunque aún no nos enfrentamos, creo que tienen un buen equipo, para estar arriba, y nosotros vamos yendo pocoa poco porque nuestra ambición no es la de estar en esta posición, es la de poder entrar en los puestos de play off, pero sin olvidar que hay varios equipos con un gran potencial”.