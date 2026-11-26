Tras un inicio irregular marcado por las lesiones, poco a poco, el Atlético Arnoia se va acercando a las posiciones de play off, donde el equipo intentará acabar la temporada. Uno de los jugadores llamados a liderar el proyecto es Ismael Martínez (Ourense, 1999), quien tras jugar en Tercera en la UD Ourense y el Barbadás, recaló el pasado verano en A Queixeira.

“Al principio me costó un poco en el plano físico, pero poco a poco he ido cogiendo buenas sensaciones y ahora todo se revierte con goles. Eso te da muchísima confianza y claridad en el juego. Además, el entrenador me está dando un papel protagonista muy importante en el equipo, y sentir ese respaldo siempre ayuda a que uno rinda mejor sobre el césped”, apunta un Ismael que anotó un doblete en la goleada ante el Cultural Areas (5-2).

El atacante ourensano tiene claro que esta última victoria les da mucha confianza: “En casa nos estaba costando cerrar los encuentros y acabar con una goleada así, te da muchísima confianza para lo que viene. Más allá del marcador, me quedo con las sensaciones del juego. Fueron cinco goles, pero pudieron ser alguno más si llegamos a estar más acertados. El equipo genera muchísimo arriba, y a veces esa sensación de dominio y creación es incluso más importante que el propio resultado.

Ismael pone en valor cómo el equipo supo sobreponerse cuando había tanto jugador en la enfermería: “Llegamos a tener nueve bajas a la vez entre lesiones y sanciones, y un equipo se resiente mucho cuando falta tanta gente importante. No teníamos cambios y tenían que entrar convocados varios juveniles. Los partidos se ganan también en las segundas partes y sin gente de refresco, todo se complica. Además, hubo un cambio de entrenador y de estructura de juego, con un bloque muy joven al que le tocaba adaptarse a ideas nuevas, pero poco a poco el equipo está tirando hacia adelante”.

Confianza en el equipo

Después de 12 jornadas, el Arnoia es séptimo a dos puntos de los puestos de promoción. “Si estamos al completo, creo que somos uno de los cinco mejores equipos de la categoría, sin duda. Ya lo demostramos visitando al Lemos o el Villalonga, donde se pudo ver que podemos ganarle a cualquiera. Todas las plantillas atraviesan algún bache por lesiones a lo largo del curso, y la clave para estar en la zona media-alta será saber atravesar esos momentos sin salir demasiado mal parados”, reconoce.

Tras varias temporadas en Tercera Federación, el “23” arnoiés regresó a la Preferente y nota la diferencia: “Esta es una categoría muy igualada y exigente donde cualquiera te puede ganar si te relajas. En Tercera los futbolistas son más físicos y el ritmo de juego es más alto, mientras que en Preferente el fútbol es más duro y trabado, lo que a veces dificulta que los jugadores de calidad muestren todo su potencial, pero competir aquí también es complicadísimo”.

El próximo reto para Ismael y sus compañeros es jugar en la casa del líder: “El Marín tiene mucho talento, pero nosotros también tenemos nuestras armas”.