España busca los cuartos de final del Mundial ante Portugal

La selección española masculina de fútbol buscará clasificarse para los cuartos de final y avivar aún más su sueño en el Mundial, aunque para ello deberá superar la resistencia de la Portugal que dirige el español Roberto Martínez, frente a la que necesitará un paso más en su mejora futbolística en el que es su primer gran examen en el torneo.

España ha ido superando las primeras etapas en la Copa del Mundo como estaba previsto, pero ahora tendrá ante sí el que es seguramente su mayor reto hasta ahora. Tras la debutante Cabo Verde, la modesta Arabia Saudí, la histórica Uruguay y la rocosa Austria, el combinado portugués sí se presenta como un rival verdaderamente amenazante pese a que sus sensaciones no hayan sido las mejores.

La Roja y Portugal se reencuentran poco más de un año después de que los lusos privasen a los de Luis de la Fuente de defender su trono en la Liga de Naciones, tras imponerse en la final por penaltis y después de empatar a dos goles en un partido disputado y que puede ser un espejo de lo que se verá en la ciudad texana. Hace un año había un trofeo en juego, esta vez “sólo” el premio de estar entre los ocho mejores en el que será el duelo 42 en la historia entre ambas selecciones.

Y si algo marca este encuentro son varios enfrentamientos, individuales como el de dos técnicos españoles como De la Fuente y Martínez, el de Lamine Yamal ante Nuno Mendes bajo la atenta mirada de Cristiano Ronaldo o el de Pedri González ante Vitinha, este último fiel reflejo de lo que se augura una bonita batalla entre dos de los centros del campo de mayor calidad que existen sobre todo en el panorama continental.

La posesión de balón

Españoles y portugueses deberían rivalizar por la posesión como arma para llevar el balón al área contraria, aunque está por ver si la campeona de la Liga de Naciones opta quizá por ceder algo más la iniciativa a la campeona de Europa y tratar de hacer más daño robando y contragolpeando, aunque Vitinha, Joao Neves y Bruno Fernandes tienen calidad suficiente para poder tener la pelota pese a no haber ofrecido su mejor nivel.

Acostumbrada a escenario del mayor nivel competitivo, el combinado de Roberto Martínez se presenta como un hueso duro de roer para una España en la que parece que Luis de la Fuente ha encontrado ya su mejor once y que, salvo sorpresa, sería el mismo que ganó con solvencia en los dieciseisavos de final, con Dani Olmo ya asentado como “10” y Pedro Porro como escudero de Lamine Yamal.

Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo

El joven extremo dio otro paso adelante y se le vio con más frescura y agilidad en su desborde, algo que necesitará ante el que puede ser una especia de némesis para él como Nuno Mendes, que ya ha acertado a controlarle en partidos con el PSG francés y en la pasada final de la Liga de Naciones. El jugador del FC Barcelona tiene una buena prueba para su ver si se acerca a su nivel, aunque también tendrá que echar una mano porque el lateral se asoma mucho al ataque y ya hizo gol a España en el último duelo.

La campeona del mundo de 2010 tendrá que esmerarse en volver a defender bien y seguir trabajando en que Unai Simón tenga otra tarde tranquila y pueda seguir aumentando su récord de imbatibilidad. La mayor amenaza para el vitoriano y para Aymeric Laporte y Pau Cubarsí será la de Cristiano Ronaldo, seguramente no demasiado cercano a su mejor nivel, pero al que no se puede dejar un metro dentro del área.