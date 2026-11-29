España enfila el Mundial tras ganarle a Grecia (83-74)
CATAR 2027
La defensa y el acierto exterior permiten a España abrir una amplia ventaja tras el descanso y sumar ante Grecia un triunfo que la deja muy cerca de asegurar su clasificación para el Mundial de 2027
La selección española de baloncesto roza ya el billete para el Mundial de Catar de 2027 después de imponerse a Grecia gracias a una gran segunda parte. En el Fontes do Sar, la doble campeona del mundo se hizo con un triunfo, más el basket average, que encarriló en un gran tercer cuarto donde su defensa neutralizó totalmente a los visitantes.
Ahí estuvo la clave, tras el descanso. La defensa elevó el listón para provocar pérdida en cada ataque rival y con los triples de Cárdenas y Brizuela llevaron la euforia a la grada con un prometedor 50-40.
Grecia acusó el golpe y no encontró la forma de meterse en el partido, atascada totalmente en ataque y con Dorsey sin ni siquiera poder tirar a canasta. El rebote ofensivo también le hizo daño y otros dos triples de Brizuela dispararon al combinado español (62-47). Grecia no acertaba ni con los tiros libres, con mención especial para Thanassis Antetokounmpo, pero resistió con las acciones de Toliopoulos para tener opciones para el cuarto final (66-53).
Ahí, emergió la figura de Francis Alonso para conseguir que la brecha se ampliase. Dos triples del alero pusieron un esperanzador 72-55, pero a partir de ahí España sufrió un atasco ofensivo al que no sacó el mejor partido Grecia para haber metido un buen susto.
La doble campeona del mundo estuvo casi cuatro minutos sin anotar, pero el tercer acierto lejano en el cuarto del jugador del Breogán dio suficiente tranquilidad (77-61) para un tramo final donde los de Spanoulis apretaron con un 0-10 sin consecuencias.
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