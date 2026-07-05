Francia se quita el esmoquin en el Mundial

La selección de Francia superó a la de Paraguay con un gol de Kylian Mbappé de penalti en el minuto 70 del igualado cruce de octavos de final del Mundial celebrado en el Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos).

Los de Didier Deschamps acudirán a la cita de cuartos de final contra Marruecos, choque de semifinales en Catar 2022, con el mono de trabajo y la entrada decisiva desde el banquillo de Désiré Doué. El del París Saint-Germain forzó el penalti con el que rompieron el fuerte ejercicio defensivo sudamericano, y la campeona en 2018 y finalista hace cuatro años cumplió con suspense.

Matías Galarza y Andrés Cubas encabezaron el máster de resistencia para la selección sudamericana que resistió hasta que Mbappé hizo bueno un penalti que cita a Francia con Marruecos. El jugador del Real Madrid firmó su séptimo gol del Mundial, 19º en la carrera con Leo Messi (20 y también siete en 2026), y acaparó también la ira de la Albirroja. El pique creció pero los de Alfaro no tuvieron remate para evitar la eliminación.

El capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, cargó contra el juego “sucio” de Paraguay aunque cada uno tanga que jugar “con sus armas”, y valoró cómo su equipo fue capaz de bajar al barro para superar una dura eliminatoria.

“Sabíamos qué tipo de partido íbamos a tener. Creo que el partido de hoy, la forma en que lo jugamos, fue muy bueno. Demostramos que no somos solo un equipo que sabe jugar al fútbol ofensivo. Si tenemos que ensuciarnos las manos, nos ensuciaremos las manos, valga la expresión. No tenemos ningún problema con eso”, dijo tras del partido.

El jugador del Real Madrid mostró el pique de un tenso encuentro. “Pensaban que íbamos a venir a jugar de etiqueta, que solo íbamos a lucirnos con jugadas elegantes y pases de pared. También sabemos jugar sucio. Lo hicimos hoy, ganamos, e incluso así, fuimos mejores que ellos”, afirmó. “Ese es su fútbol, esa es su forma de jugar. Cada uno juega con lo que tiene; no hay una forma correcta o incorrecta de jugar al fútbol. Solo hay una: ganar”, añadió.