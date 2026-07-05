Haaland clasifica a Noruega y elimina a Brasil del Mundial (1-2)

Noruega se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras dar la sorpresa y eliminar a Brasil en su encuentro de octavos. El culpable: Erling Braut Haaland quien anotó los dos goles de su selección para dejar fuera de competición a la pentacampeona del mundo.

El partido comenzo con los noruegos dominando el tempo del partido de la mano de Martin Odegaard, el capitán noruego movía el balón de lado a lado sin que la verde amarela pudiera correr al ataque. A los 10 minutos Brasil pudo adelantarse por medio de Bruno Guimaraes pero el jugador del Newcastle fallaba el penalti cometido por Ager sobre Cunha. Tras esa acción los de Carlo Ancelotti se soltaron pero sin llevar mucho peligro a la portería de Nyland.

La segunda mitad fue similar a la primera, Noruega con el control del Trionda y Brasil buscando la velocidad de Vinicius y compañía para hacer daño. Los brasileños lo intentaban pero se toparon siempre con Nyland.

El primer tanto del partido llegó en el minuto 79 cuando Halaand demostraba su poderío físico en el área al ganar un balón centrado por parte de Schjelderup y rematar de cabeza haciendo imposible la estirada de Alisson. Con la verde amarela volcada llegó el segundo en el minuto 90. De nuevo Halaand y Schjelderuo se combinaban para que el delantero del City sentenciara el partido desde la frontal con un potente disparo cruzado.

Neymar anotó el gol de la honra de la pentacampeona para despedirse de su último Mundial anotando desde los once metros. Ahora, Noruega espera rival para su debut en cuartos de final en un mundial, este saldrá del duelo entre México e Inglaterra.