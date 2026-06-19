Prueba en las alturas con el DHI Manzaneda Estación

Un rider, en una de las zonas del espectacular circuito en la estación de montaña de Manzaneda.

La Copa de España de Descenso vive este fin de semana su tercera prueba con la disputa del DHI Manzaneda Estación, que reunirá a algunos de los principales especialistas nacionales de la modalidad tras las citas celebradas en Otívar y Molinos-O Páramo.

El evento, organizado por el Club Ciclista Bici Verde y la Estación de Montaña Manzaneda, volverá a formar parte del calendario nacional de Descenso por segundo año consecutivo. Se desarrollará en el circuito Artai Line, que estará completamente preparado gracias a los trabajos de renovación tras los incendios del pasado verano.

El trazado sobre el que competirán los riders cuenta con 1,6 kilómetros y un desnivel negativo de 235 metros, ofreciendo un recorrido técnico y exigente que pondrá a prueba la capacidad de los participantes. La prueba gallega llega con Víctor Mariño al frente de la clasificación élite-sub23 masculina de la Copa de España, mientras que María Pomés García lidera la general élite-sub23 femenina. Mariño tratará de defender su posición de privilegio con una buena actuación ante rivales de gran entidad como Orion Kirchmayer, Yelco Romero o Marco Veiga. En la competición femenina, ante la ausencia de la líder, las hermanas Natalia y Cristina Menéndez partirán como grandes favoritas junto a Mireia Pi, Sara Yusto y Kira Zamora.

El programa del DHI Manzaneda Estación comienza hoy mismo, con la revisión a pie del circuito. Mañana se llevará a cabo la confirmación de inscripciones, la retirada de dorsales y las sesiones oficiales de entrenamiento, obligatorias para poder tomar parte en la competición. La jornada decisiva llegará pasado mañana, con la bajada de calentamiento primero, la manga clasificatoria a partir de las 11,15 horas y la manga final a partir de las 13,00 horas.