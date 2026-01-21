Los 27 avalan la última fase del plan de recuperación español

El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) dio este lunes el visto bueno definitivo a la última adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, que facilitará el cobro de los fondos europeos restantes del programa “Next Generation” y que, entre otras cosas, reduce a unos 22.800 millones de euros los préstamos que finalmente solicitará el país, muy por debajo de los créditos asignados inicialmente.

Tras la reunión que se celebró ayer en Bruselas, el ministro de Finanzas de Chipre y presidente de turno del Ecofin, Mákis Keravnós, confirmó que el Consejo aprobó “modificaciones específicas” de los planes de España, Bélgica, Alemania, Irlanda, Países Bajos y Suecia con el objetivo de acelerar su implementación, subrayando que estos ajustes “no afectan a la ambición inicial” de los planes y son “en gran medida, de carácter técnico”.

Así, la decisión del Ecofin supone un segundo paso en el proceso de revisión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tras la evaluación realizada previamente por la Comisión Europea a finales del año pasado, y permite avanzar en la aplicación de los ajustes técnicos destinados a simplificar la recta final del despliegue de los fondos antes de que acabe el año.

Un calendario que el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, instó a cumplir a todos los Estados miembro implicados, apelando a que sean “críticos y realistas” a la hora de determinar qué proyectos pueden concluirse a tiempo. En el caso de España, la adenda al Plan de Recuperación contempla una revisión de 160 medidas para facilitar la ejecución de los fondos dentro de dichos plazos del mecanismo, que fijan específicamente el 31 de agosto como fecha límite para ejecutar inversiones y el 31 de diciembre de este mismo año para certificar gastos.

Cambios

Entre los cambios más relevantes figura la reducción a unos 22.800 millones de euros de los préstamos que finalmente solicitará España, lo que supone una reducción del 72,5% de los créditos inicialmente asignados, en línea con la estrategia del Gobierno de priorizar el uso de subvenciones y limitar el recurso al endeudamiento europeo. La revisión mantiene la ambición global del Plan, pero introduce ajustes para reducir cargas administrativas. En este sentido, se eliminaron un total de 17 reformas con rango de ley, de las que 12 no estaban directamente vinculadas a recomendaciones específicas de la Comisión ni a retos estructurales identificados, mientras que otras cinco se sustituyen por medidas de similar ámbito y ambición en áreas prioritarias como vivienda o sanidad.

Así, por ejemplo, el hito relativo a la aprobación de la ley del suelo deja de estar ligado a los fondos europeos, mientras que en sanidad se sustituyen reformas legislativas por medidas concretas como la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. El Plan mantiene algunos compromisos clave, como la subida de la fiscalidad al diésel, que continúa formando parte de los hitos pendientes, junto a otras reformas estructurales como la ley de movilidad sostenible o la normativa para prevenir el desperdicio alimentario.

España celebra la aprobación, clave para crear el fondo soberano

El Gobierno celebró la aprobación por parte de los ministros de Finanzas de la UE de la adenda al Plan de Recuperación, un paso “decisivo” para la puesta en marcha del nuevo fondo soberano español “España Crece”. “Esto permitirá a España maximizar el uso de los fondos europeos, simplificar su ejecución y reforzar su impacto, sin renunciar a la ambición inicial del Plan”, señalaron desde el Ministerio de Economía. La adenda contempla una revisión de 160 medidas para facilitar la ejecución de los fondos, con plazos límite fijados para el 31 de agosto para inversiones y el 31 de diciembre para certificar gastos.

En total se movilizarán cerca de 103.000 millones de euros en el periodo 2021-2026, garantizando los objetivos del Plan de Recuperación: “una salida rápida y sin cicatrices de la crisis derivada de la pandemia, y la modernización del modelo económico y social del país”. Este paso es también clave para el fondo España Crece, concebido para mantener y prolongar el impulso transformador del Plan.

El fondo España Crece se nutrirá de una inyección de capital del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por valor de 10.500 millones de euros, procedentes de los préstamos del Plan, lo que permitirá alcanzar una capacidad de financiación de más de 60.000 millones y movilizar hasta 120.000 millones de euros con el sector privado.