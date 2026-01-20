El Parlamento europeo no ratificará el acuerdo comercial con EE.UU. por las amenazas de Trump

La Eurocámara ha decidido, con base en un acuerdo de los grupos mayoritarios, congelar por ahora la ratificación del acuerdo comercial alcanzado el pasado verano entre la UE y Estados Unidos debido a las hostilidades vertidas por el presidente Trump en su intento de hacerse con la isla danesa de Groenlandia.

Así pues, las amenazas del neoyorquino sobre incrementar los aranceles hasta el 25% a los países que no secunden su plan para controlar el territorio ártico se topan de frente con el rechazo de los populares europeos, los socialdemócratas, los liberales y los patriotas —según fuentes comunitarias consultadas por La Región Internacional—. Existe, por tanto, un acuerdo mayoritario del Parlamento europeo para poner en pausa un acuerdo por el que las exportaciones europeas a Estados Unidos serían gravadas con una tasa del 15%, mientras los productos norteamericanos no recibirían ningún gravamen a su entrada en el bloque comunitario.

En este escenario, y con el convencimiento de que Trump solo entiende "la ley del más fuerte", Iratxe García, la presidenta de la socialdemocracia europea (S&D), ha apelado a mostrar al inquilino de la Casa Blanca "el poder" económico y comercial de la UE. Así es que no solo ha defendido suspender el mencionado acuerdo arancelario, sino que ha abogado por activar el instrumento anticoerción por primera vez en la historia, una herramienta por la que también han optado los liberales de Renew. "Nuestra arma nuclear económica está lista", ha declarado Valérie Hayer, su líder, en declaraciones a los medios.

Se trata de la medida más potente con la que cuenta el bloque comunitario: incluye una gama de acciones que van desde restricciones a las importaciones y exportaciones de bienes y servicios hasta limitaciones en los derechos de propiedad intelectual y en el acceso de inversión extranjera directa.

Respuesta a Trump

El pasado sábado, Trump anunció que impondría a partir del 1 de febrero aranceles adicionales del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, en represalia a su despliegue en Groenlandia frente a la amenaza del mandatario de hacerse con el control de la isla, y que esta tasa subiría a un 25% a partir del 1 de junio.

La idea de Trump, como él mismo detalló en su red social, es que esta tasa se pague "hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia".

Hoy mismo, su secretario del Tesoro, Scott Bessent, apelaba a los países europeos a "calmar la histeria" y "respirar hondo" en lugar de intensificar sus tensiones contra Estados Unidos mientras Trump amenazaba a Francia con imponerle nuevos aranceles de hasta el 200% si su presidente no aceptaba su propuesta de formar parte de la junta de paz de Gaza.