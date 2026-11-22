Unos 600 autónomos, según las cifras de Delegación de Gobierno, se manifestaron ayer en Madrid para reclamar “medidas concretas, verificables y eficaces” que mejoren las condiciones de los trabajadores por cuenta propia y “menos burocracia”, como expresó la organización de la protesta. “Este sistema de burocracia se tiene que terminar”, afirmó uno de los portavoces.

La marcha, convocada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos y secundada por organizaciones como la Coordinadora Empresarial de Profesionales Autónomos (CEPA), Autónomos Unidos para Actuar (AUPA), Asociación Nacional de Arrastre del Mediterráneo (ANAM), la Plataforma de Feriantes de Madrid, o la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes, arrancó alrededor de las 12:00 horas en la plaza de España y recorrió parte de la Gran Vía y Callao hasta llegar a la plaza Cánovas del Castillo, donde concluyó pasadas las 14:00 horas.

De toda España

El presidente de la organización CEPA, Daniel Bosseller, explicó que a la manifestación acudieron personas de toda España para reivindicar una legislación propia y “voz propia” en las mesas de negociación y aseguró que “no ha cambiado absolutamente nada” en el último año al tiempo que pidió “un cambio radical de las reglas del juego, donde primero se trabaja, se gana dinero y luego se paga”.

Bosseller reconoció que han mantenido contactos con el Ministerio, pero que “reuniones hay muchas, pero no se concreta absolutamente nada”, y señaló que habrá que ver “qué es lo que ocurre el día 29”, refiriéndose a las elecciones generales. También criticó la “pinza” que, a su juicio, han hecho el sindicalismo y el Ibex y que ha abocado a autónomos y pymes “a estar a los pies de los caballos”.

Durante el recorrido, los manifestantes proclamaron consignas como “Si el autonónomo desaparece, España se desvanece” o “Autónomos asfixiados, basta ya” y portaron banderas de diferentes regiones, entre ellas las de Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Valencia o País Vasco. Asimismo, un grupo de participantes cargaron un ataúd de cartón con las palabras “el autónomo se muere” escritas en la tapa.