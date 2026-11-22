La individualización de los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria abre el debate sobre la eficiencia energética, la autonomía de los vecinos y la gestión de los elementos comunes en los edificios residenciales.

La gestión de los servicios térmicos en las comunidades de propietarios está experimentando una transformación importante. Los tradicionales sistemas centralizados de calefacción y producción de agua caliente sanitaria, que durante décadas han sido habituales en numerosos edificios residenciales, están dando paso, en determinados inmuebles, a soluciones descentralizadas que permiten una gestión más individualizada del consumo energético.

¿Qué supone descentralizar los servicios térmicos?

La descentralización consiste, fundamentalmente, en sustituir o modificar un sistema común de producción y distribución de energía térmica por soluciones individuales o independientes para cada vivienda.

Entre sus posibles ventajas destacan una mayor autonomía de los usuarios, la posibilidad de adaptar el consumo a las necesidades particulares de cada vivienda y una gestión energética más personalizada. No obstante, esta transformación requiere analizar las características del edificio, las instalaciones existentes y la viabilidad económica de las distintas alternativas.

¿Cuál es el papel de la Ley de Propiedad Horizontal?

Uno de los aspectos más importantes de este proceso es determinar hasta qué punto una comunidad de propietarios puede decidir la modificación o sustitución de sus instalaciones térmicas comunes.

La Ley de Propiedad Horizontal establece que determinados elementos e instalaciones del edificio tienen carácter común, por lo que las decisiones que afectan a su modificación, conservación o sustitución deben adoptarse respetando los procedimientos y mayorías legalmente establecidos.

La transición energética está impulsando la modernización de los edificios residenciales

En este sentido, los artículos 10 y 17 de la LPH adquieren especial relevancia, ya que regulan, respectivamente, determinadas actuaciones obligatorias en materia de conservación, accesibilidad y eficiencia energética, así como los acuerdos relativos a las instalaciones y servicios comunes.

La transición energética está impulsando la modernización de los edificios residenciales. La incorporación de tecnologías como la aerotermia, las bombas de calor y los sistemas de regulación individualizada ofrece nuevas posibilidades para mejorar el rendimiento energético de las viviendas.

Sin embargo, la descentralización no siempre constituye la alternativa más eficiente. En determinados edificios, mantener una instalación centralizada modernizada puede ofrecer mejores resultados económicos y medioambientales que sustituirla por equipos individuales.

La decisión debe basarse en un estudio técnico que contemple la inversión necesaria, el consumo energético previsto, el mantenimiento, las emisiones y las características constructivas del inmueble.

El administrador de fincas, una figura clave en el proceso

Ante este nuevo escenario, el administrador de fincas desempeña una función esencial como intermediario entre los propietarios, los técnicos y las empresas instaladoras. Su labor consiste en facilitar información, promover la adopción de acuerdos conforme a la LPH, analizar las repercusiones económicas de las diferentes alternativas y garantizar que las decisiones comunitarias se ejecuten correctamente.