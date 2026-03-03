El Banco de España confirma que el euríbor se moderó al 2,221%

El euríbor, que se utiliza como índice de referencia para calcular el interés de muchas hipotecas y otros préstamos a tipo variable, cerró el mes de febrero en el 2,221%, por debajo del 2,245% que marcó en enero, y ya encadena dos meses consecutivos a la baja, según el dato confirmado por el Banco de España. Entre un mes y otro, el descenso fue de 2,4 puntos básicos, mostrando una estabilidad en la evolución del índice al que están referenciadas la mayoría de hipotecas variables en España. Frente a febrero de 2025, es de 18,6 puntos básicos.

Con estos datos, una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99% más euríbor y deba revisar su tipo de interés con el nivel de febrero registrará un descenso en su cuota de 15,37 euros al mes en caso de revisión anual. Esto equivale a unos 184,4 euros al año.