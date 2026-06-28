AYUDAS PARA COMBUSTIBLE EN EL AIRE
El Consejo de Ministros aprueba este martes nuevas medidas anticrisis
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El Gobierno llevará al Consejo de Ministros de mañana el nuevo paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo, junto con el cuadro macroeconómico que acompañará a los Presupuestos Generales del Estado de 2027. El Ejecutivo decidió abordar ambos trámites en Consejo de Ministros ordinario este lunes en lugar del martes, que es cuando suelen celebrarse estas reuniones, ya que las actuales medidas anticrisis decaen en buena parte el 30 de junio.
Aunque se desconocen las medidas concretas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avanzó que será “un nuevo real decreto ley de protección al tejido productivo y también a la ciudadanía del país”. El conflicto internacional de la guerra de Irán provocó que el pasado marzo el Gobierno aprobara un decreto ley con ayudas fiscales para paliar las consecuencias que tuvo especialmente sobre los precios energéticos.
Sin embargo, algunas de esas medidas como la rebaja del IVA a la electricidad o la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad decayeron este mes de junio dada la favorable evolución de los precios. El Gobierno estuvo monitorizando la situación y se reunió con agentes sociales y los sectores más expuestos al “shock” para decidir la aprobación de nuevas medidas.
Como todo decreto ley, el texto se aprobará primero en Consejo de Ministros y se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Después tendrá un plazo de treinta días para ir al Congreso, que decidirá si lo convalida o lo deroga. En esta línea, el presidente del Gobierno ya pidió a los grupos parlamentarios que apoyen el nuevo real decreto-ley cuando llegue a las Cortes Generales y también aseguró que pondrá los recursos del Estado “todo el tiempo que sea necesario” para proteger a la economía de las consecuencias de la guerra en Irán.
De su lado, Pedro Sánchez reafirmó en varias ocasiones la intención de presentar los Presupuestos para el año que viene y ya se publicó la orden ministerial de Hacienda que supone el pistoletazo de salida para la tramitación de este proyecto. El próximo paso será la presentación del cuadro macroeconómico, que estará condicionado por la incertidumbre geopolítica y el impacto, especialmente en la subida de precios, de la guerra en Oriente Próximo.
De ahí que el Ejecutivo haya decidido que la revisión de proyecciones se produzca a la par de la aprobación del real decreto ley de medidas frente a las consecuencias de la guerra. Una vez presentado el cuadro y aclaradas las medidas que se desplegarán después del 30 de junio, el siguiente paso de la tramitación de Presupuestos es la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para informar a las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas. El Gobierno debe aprobar en Consejo de Ministros tanto el límite de gasto no financiero -techo de gasto- como los objetivos de estabilidad presupuestaria, previo informe del CPFF, para después remitir todo a las Cortes.
El Gobierno mantiene su previsión de crecimiento económico para 2026 en el 2,2% del Producto Interior Bruto (PIB), una estimación que se sitúa ligeramente por debajo de las realizadas por otros organismos nacionales e internacionales. Mientras el Banco de España eleva la previsión al 2,3% y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera posible alcanzar el 2,4%, la Comisión Europea también sitúa el crecimiento en el 2,4%.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se muestra más prudente y estima un avance del 2,1%. Estas previsiones fueron trasladadas por el Ejecutivo en el “Informe Anual de Progreso” remitido a la Comisión Europea en el marco de las nuevas reglas fiscales comunitarias. El Gobierno defiende que su estimación se mantiene dentro de un “rango prudente”, a la espera de comprobar la evolución de la economía durante los próximos meses y de la incertidumbre que todavía persiste en el contexto internacional.
El Ejecutivo confía en que el dinamismo del empleo, el consumo interno y la inversión sigan sosteniendo el crecimiento durante el segundo semestre del año. En el ámbito de las cuentas públicas, el Ejecutivo mejora sus expectativas para el déficit, que prevé cerrar 2026 en el 1,6% del PIB, frente al 2,1% contemplado inicialmente en noviembre, una vez descontados los gastos extraordinarios. Asimismo, espera reducir la deuda pública hasta el 99,3% del PIB, situándola por debajo del 100% un año antes de lo previsto y adelantando así uno de los principales objetivos fijados para el final de la legislatura.
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