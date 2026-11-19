El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos remitió a los partidos políticos una propuesta de Estrategia Nacional de Infraestructuras 2027-2031 con 85 medidas que contribuyan a orientar la acción del próximo Gobierno en materia de infraestructuras, que incluye destinar 413.000 millones de euros en la próxima década, según anunció ayer. El documento plantea aprobar un Plan Estratégico de Inversión en Infraestructuras a diez años con una programación de dicha cantidad, desglosada en 285.000 millones que se dedicarían a nuevas infraestructuras y adaptación y 128.000 millones, a conservación y mantenimiento. Entre otros aspectos, las medidas abarcan la planificación y financiación, la contratación pública y el empleo técnico, y actuaciones en la gestión del agua, carreteras, ferrocarril, puertos, aeropuertos, energía y vivienda, enumera en un comunicado.

En concreto, señala como una de las prioridades la corrección del déficit de conservación para evitar que se traduzca en fallos del servicio y mayores costes, para lo que propone programar inspecciones, mantenimiento preventivo y renovaciones en función de la vida útil y el uso de cada infraestructura, con “especial atención” a ferrocarriles, carreteras, presas, cauces e infraestructuras urbanas dañadas por la dana.

En el ámbito del ferrocarril, propone destinar 21.400 millones de euros en la próxima década al mantenimiento de la red estatal y a la renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, divididos en 10.000 millones que corresponden a alta velocidad y 11.400 millones, al mantenimiento de la red convencional. Asimismo, defiende modernizar Cercanías, completar los corredores Mediterráneo y Atlántico e impulsar el transporte ferroviario de mercancías.

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Además, en puertos y aeropuertos, recomienda ejecutar las inversiones previstas de 7.000 y 13.000 millones de euros, respectivamente, y reforzar sus conexiones ferroviarias. En materia de agua, plantea ejecutar un programa de 103.800 millones de euros entre 2026 y 2035 y triplicar con carácter “urgente” el presupuesto anual del ministerio competente en esta materia.

Para las carreteras, solicita unos 58.300 millones de euros en diez años, con 43.700 millones destinados a conservación y 14.600 millones, a reposición y recuperación del estado de la red; evaluar un sistema de pago por uso en las vías de gran capacidad e impulsar su digitalización y el despliegue de recarga ultrarrápida. Por otra parte, la propuesta del Colegio contempla 18.100 millones de euros para adaptar las redes eléctricas y reforzar las interconexiones internacionales, así como 4.200 millones para nuevas instalaciones de almacenamiento hidroeléctrico.