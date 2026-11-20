El acceso a la red eléctrica, con esperas de hasta trece años, y la incertidumbre regulatoria ponen en riesgo la construcción de más del 50% de los “data centers” proyectados en Europa, lo que supone perjudicar el despliegue de unas infraestructuras que en España podrían movilizar cerca de 66.900 millones de euros hasta 2030. Así se desprende del informe “La infraestructura de la era de la IA”, publicado en el marco de la próxima cumbre “The AI Cities Summit Europa” por InfraXmedia, que reunirá en Zaragoza los días 3 y 4 de febrero de 2027 a Administraciones públicas, compañías energéticas, inversores y operadores para abordar el desarrollo de estas instalaciones.

El documento alerta de la brecha existente entre las inversiones proyectadas y la capacidad real de ejecución. Mientras que las estimaciones del sector apuntan a que menos de la mitad de las iniciativas europeas verán la luz, la firma DTCP va más allá y calcula que “menos del 20%” avanzará a corto plazo.

Todo ello en un contexto en el que Europa cuenta con unos 16 gigavatios (GW) de capacidad instalada -frente a los 48 GW de Estados Unidos y los 38 GW de China- y concentra apenas el 5% de la computación mundial para inteligencia artificial (IA). Para recortar esta distancia, la Comisión Europea proyecta una inversión necesaria de hasta 600.000 millones de euros en una década, pero un déficit estructural de red de unos 19 GW para 2036. En el plano nacional, el sector señala la regulación como uno de los principales frenos para aprovechar la ventaja competitiva de España. La directora ejecutiva de SpainDC, Begoña Villacís, advierte de que el proyecto de real decreto de 2026 sobre centros de datos, pendiente de aprobación definitiva, equivaldría “tal y como está redactado actualmente, a una prohibición de facto del sector en España”.

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A la inseguridad jurídica se suma la saturación eléctrica como factor determinante. Dentro de la Unión Europea, los tiempos de espera para lograr conexión a la red oscilan entre tres y diez años, llegando hasta los trece en zonas congestionadas. Por ello, tanto operadores como compañías energéticas reclaman abandonar el criterio estricto de “orden de llegada” para filtrar las solicitudes según la madurez real del proyecto -suelo, permisos, financiación y clientes firmes- bajo reglas de “úsalo o piérdelo” que eviten reservas especulativas.

Tensiones en el suministro

Además, el estudio realizado por InfraXmedia alerta de fuertes tensiones en la cadena de suministro industrial, con plazos de entrega de entre tres y cuatro años para transformadores de muy alta tensión y generadores de respaldo, agravados por la escasez mundial actual de cobre. De resolverse los frenos regulatorios y de red, el desarrollo de centros de datos en España movilizaría esos 66.900 millones hasta 2030 al incluir equipos, software, integración y servicios asociados (de los que 25.000 millones serían a obras).