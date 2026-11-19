El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, 84 años, es ya miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Tomó posesión del sillón L, que perteneció a su antecesor Mario Vargas Llosa y, como es de rigor, dedicó a este y al bum de la literatura hispanoamericana, su discurso de ingreso. Hay en Ramírez un extraordinario entrecruzamiento de vida y escritura que, en ningún caso, elude el paso por la política de su país. Una trayectoria destacada, de primera línea, como dirigente revolucionario sandinista, vicepresidente del gobierno de Daniel Ortega entre 1985 y 1990 y diputado hasta 1997.

Salman Rushdie, el escritor angloindio, visitó Nicaragua en 1986 recogiendo material para “La sonrisa del jaguar”, obra que daba cuenta de la situación en la titubeante revolución centroamericana. Eran los tiempos de la presión guerrillera de la “contra”, alimentada por los norteamericanos, y las contradicciones que ya afloraban en un país en guerra que proclamaba una confusa voluntad democrática. Sergio Ramírez ejerció como anfitrión del siempre lacónico Rushdie y tuvieron oportunidad de compartir confidencias, políticas y literarias, como cuando Ramírez reconoce su entonces sostenida admiración por el escritor británico Lawrence Durrell.

He tenido, al menos, una vez la oportunidad de escuchar en persona a Sergio Ramírez. Sería a finales de los noventa, cuando ya había sido reconocido con el Premio Alfaguara de 1998 por “Margarita, está linda la mar” o, un año más tarde, con motivo de la publicación de su autobiografía “Adiós muchachos”. En Ramírez está siempre presente la visión global latinoamericana. Una cualidad compartida que encontrábamos en el citado Vargas Llosa o, más atrás, en el mexicano Octavio Paz. Como en ellos, la lengua, la literatura y la política están fatal o felizmente entrecruzadas hasta el punto de entregar obras que, en uso del sincretismo idiomático indígena y español -del Siglo de Oro-, no rehúyen ni los cismas políticos ni los deberes de la buena literatura. Cuando los leemos, tenemos la doble sensación de encontrarnos ante unos escritores poderosos y unos muy sagaces intérpretes de la realidad política de sus sociedades de origen.

En el discurso ante la RAE, Ramírez no quiso olvidar su condición de exiliado: “Tengo una patria perdida, otra ganada”, y la tarea de la literatura entre la civilización y la barbarie. Sergio Ramírez, como los citados Vargas Llosa y Paz, como García Márquez, Cortázar o Carlos Fuentes, a quienes no olvidó en su discurso, es de la estirpe de los “escritores de su tiempo, activos en el escenario público, que se arriesgan a entrar en la arena política y hasta compiten en ella”.

La RAE ha encontrado en Sergio Ramírez no solo a un gran escritor, sino a un fidedigno representante de la espléndida literatura hispanoamericana.