Digi debuta este mes en bolsa con un valor de 1.662 millones de euros

El CEO de Digi, Marius Varzaru, en una jornada de “DigitalES Summit 2026” de junio en Madrid.

Digi Spain Telecom, filial española del Grupo Digi, comenzará a cotizar el próximo 16 de julio y fijó en 5,60 euros por acción el precio de su oferta pública inicial de suscripción y venta (OPVS), lo que implica una capitalización bursátil de aproximadamente 1.662 millones de euros tras la ampliación de capital.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) inscribió y aprobó ayer el folleto relativo a la oferta pública de venta (OPV) y de suscripción (OPS).

En este contexto, la filial española del grupo rumano de telecomunicaciones solicitará la admisión a negociación de sus acciones ordinarias en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su contratación a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (AQS o Mercado Continuo), con lo que podrá movilizar hasta un máximo de 330 millones de euros mediante casi 60 millones de títulos.

Admisión de las acciones

La compañía prevé que sus acciones, incluidas las objeto de la oferta, sean admitidas en torno al 15 de julio de 2026 e inicien su negociación efectiva aproximadamente el 16 de julio, bajo el código “DIGIS”, con liquidación prevista a través de Iberclear y sus entidades participantes, contra pago, en torno al 17 de julio de 2026. La compañía no ha distribuido retribuciones al accionista desde el 31 de marzo de 2026 y, por el momento, no ha establecido una política específica de dividendos, al priorizar el crecimiento del negocio y la ejecución de su plan estratégico.

En este contexto, no prevé distribuir dividendos antes de 2030 y, a partir de entonces, valorará un posible reparto en función de sus resultados y necesidades de financiación.

“Salir a bolsa es un hito importante y el paso natural tras años creciendo”, señaló el consejero delegado de Digi Spain

El proceso de prospección de la demanda (“bookbuilding”) se desarrollará entre hoy y el próximo martes; las adjudicaciones a los inversores se realizarán el miércoles, el inicio de la negociación marcará también el comienzo del periodo de estabilización y la opción de sobreadjudicación y el propio periodo de estabilización podrán ejercerse o extenderse, como fecha límite, hasta el 15 de agosto de 2026.

“Salir a bolsa es un hito importante y el paso natural de una compañía que lleva años creciendo en España. Lo hacemos fieles a nuestro modelo, con red propia y precios competitivos al alcance de todos, y con el Grupo Digi Communications como accionista mayoritario”, señaló el consejero delegado de Digi Spain, Marius Varzaru.

La oferta, dirigida a inversores cualificados, combinará la emisión de acciones nuevas por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros con una venta de acciones existentes por parte de Digi Romania.