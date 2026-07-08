España crecerá más del doble que la eurozona durante 2026

El crecimiento del producto interior bruto (PIB) de España seguirá siendo este año y el siguiente el que mejor evolución registrará entre las principales economías de la zona euro, según confirmó en la jornada de ayer el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su actualización estival de previsiones, donde anticipó que el ritmo de expansión español será más del doble que el promedio de los Veintiuno de la eurozona.

La institución dirigida por Kristalina Georgieva confirmó sus expectativas de que la economía española crecerá en 2026 a un ritmo del 2,1%, lo que supone una desaceleración de siete décimas en comparación con la expansión del 2,8% de 2025, mientras que para 2027 mantiene el pronóstico de crecimiento del 1,8%. De este modo, el FMI mantuvo sin cambios desde marzo las previsiones de crecimiento del PIB de España, confirmándolas tanto en su informe “Perspectiva Económica Mundial”, publicado en abril, como ahora en la actualización de julio, previa a la publicación de un segundo informe “Perspectiva Económica Mundial” que se producirá en octubre.

En contraste a la estabilidad de las proyecciones para España, el FMI volvió a revisar a la baja los pronósticos de la zona euro

En contraste a la estabilidad de las proyecciones para España, el FMI volvió a revisar a la baja los pronósticos de la zona euro y algunas de sus principales economías, como Alemania o Francia. Así, la institución recortó en dos décimas su previsión de crecimiento del PIB de la eurozona, hasta el 0,9% en 2026, mientras que mantuvo en el 1,2% la expectativa de 2027.

Previsiones de crecimiento | La Región

Las dos mayores economías

La rebaja en el crecimiento esperado de la zona euro refleja el debilitamiento estimado en la expansión de sus dos mayores economías. En concreto, rebajó al 0,7% en 2026 y al 1% en 2027 el aumento esperado del PIB de Alemania, recortando en una décima la previsión anterior para este año y en dos la del próximo.

En cuanto a Francia, las nuevas proyecciones del FMI contemplan un ritmo de crecimiento este año del 0,6%, tres décimas por debajo del anticipado en abril, mientras que mantuvieron en el 0,9% el crecimiento esperado en 2027. De su lado, Italia logró mantener en el 0,5% la previsión de crecimiento para cada uno de los dos ejercicios.

La previsión del FMI para España es ligeramente más pesimista este año que la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que a principios de junio anticipó una expansión del 2,2% en 2026, pero que para 2027 apunta a un crecimiento del 1,7%, una décima menos que el Fondo. Asimismo, también se sitúa por debajo del pronóstico para España de la Comisión Europea, que en mayo situó en el 2,4% su previsión de crecimiento para España en 2026 y en el 1,9% la de 2027.

El Gobierno español mejoró en cuatro décimas su previsión de crecimiento del PIB

De su lado, a finales del pasado mes de junio, el Gobierno español mejoró en cuatro décimas su previsión de crecimiento del PIB español para este año, hasta el 2,6%, y elevó una décima su estimación para 2027, hasta el 2,2%, mientras que para 2028 y para 2029, prevé un crecimiento del 2,1% y del 2%, respectivamente, lo que confirma la posible desaceleración.

La crisis de Oriente Próximo y la IA, fuerzas en sentidos opuestos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó ligeramente a la baja su previsión de crecimiento mundial para este año, mientras que corrigió al alza la expansión prevista para 2027, para tener en cuenta el impacto sobre la actividad de “dos fuerzas principales que actúan en sentidos opuestos”, en referencia a la crisis provocada por la guerra en Oriente Próximo y la aceleración del ciclo tecnológico mundial, impulsada por la inteligencia artificial (IA).

De este modo, la actualización estival de las perspectivas económicas mundiales de la institución con sede en Washington contempla que el crecimiento mundial será del 3% en 2026, una décima por debajo de lo estimado en abril, mientras que revisó dos décimas al alza el anticipado para 2027, hasta el 3,4%.

Este panorama general prácticamente sin cambios respecto de abril oculta una variación sustancial entre países, con mejoras para algunos exportadores de energía y economías estrechamente integradas en la cadena de valor tecnológica global, así como retrocesos para los importadores de materias primas que no estén bien posicionados para beneficiarse de la actividad impulsada por la IA.

“La actividad económica mundial y sus perspectivas están siendo moldeadas por dos fuerzas principales que actúan en sentidos opuestos, con efectos asimétricos entre países”, destacó el FMI. En el caso de las economías avanzadas, la entidad proyecta un crecimiento del 1,7% para 2026 y del 1,8% para 2027. En EEUU, mantuvo un crecimiento del 2,3% en 2026 y hasta el 2,2% en 2027.