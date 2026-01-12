Fainé sigue cuatro años más al frente de Fundación La Caixa

El Patronato de la Fundación La Caixa, convocado la semana pasada, acordó este martes por unanimidad la reelección como presidente de Isidro Fainé, y de Javier Godó como vicepresidente, informa en un comunicado. Asimismo, el Patronato acordó la renovación del cargo de patrono de Isidro Fainé, Javier Godó, José María Álvarez-Pallete, Luis Carreras, Isabel Estapé, María Isabel Gabarró, Eugenio Gay, Francesc Homs y Pablo Isla, en todos los casos por el periodo estatutariamente establecido de cuatro años. También aprobó por unanimidad el nombramiento de Baldiri Ros como patrono de la Fundación La Caixa a propuesta del Institut Agrícola Catalá de Sant Isidre, por un plazo de dos años.

El Patronato de la Fundación aprobó también las cuentas del ejercicio 2025, en el que destinó un total de 655 millones de euros a su actividad de obra social; la Fundación atendió el año pasado a cerca de 250.000 beneficiarios en España y Portugal a través de sus programas de intervención social directa. Desde su transformación en Fundación Bancaria en 2014, la Fundación destinó 6.150 millones de euros al desarrollo de iniciativas sociales, de investigación, becas y cultura con el objetivo de contribuir a la mejora de toda la sociedad y especialmente de los colectivos más vulnerables.

El máximo órgano rector también aprobó el presupuesto de la Fundación para 2026, que alcanzará “la cifra récord” de 710 millones de euros, un 8,4% más que el año anterior. El nuevo presupuesto para 2026 va en línea con lo establecido en el Plan Estratégico 2025-2030 de la Fundación presentado el pasado mes de junio, y que prevé que la entidad invierta más de 4.000 millones de euros hasta 2030 para impulsar la transformación social.

“Me gustaría agradecer al Patronato la confianza que ha vuelto a depositar en mí para presidir la entidad. Considero que la vida es servicio, y en este sentido es un verdadero honor poder seguir dando continuidad a un proyecto que, desde la independencia de actuación que le otorgan sus más de 120 años de historia, se mantiene fiel a sus principios”, dijo el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé.