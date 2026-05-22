El FMI reclama a España que acelere la consolidación fiscal

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó el sólido comportamiento de la economía española pese al impacto de la guerra en Oriente Próximo y prevé que el crecimiento se mantenga en el 2,1% en 2026 gracias al impulso de la demanda interna. No obstante, el organismo advierte de riesgos a la baja derivados de las tensiones geopolíticas, la fragmentación política y el aumento de los precios de la vivienda.

El FMI considera necesario que el Gobierno acometa “una consolidación fiscal discrecional más rápida y favorable al crecimiento para reconstruir las reservas fiscales”. Entre las medidas planteadas figuran la retirada gradual de las ayudas energéticas, una posible nueva reforma de las pensiones y la armonización de los tipos del IVA, manteniendo la protección a los hogares más vulnerables.

La institución también prevé que la inflación continúe elevada durante los próximos meses debido al contexto energético internacional, aunque espera una moderación progresiva a partir de 2027. Según el organismo, la elevada presencia de energías renovables en España está ayudando a amortiguar parte del impacto derivado del encarecimiento del gas.

Además, el organismo insiste en impulsar reformas estructurales para mejorar la productividad, fomentar el empleo y facilitar el crecimiento empresarial. Entre sus recomendaciones figuran reforzar las políticas activas de empleo, mejorar la formación y reducir las barreras comerciales entre regiones españolas y países de la Unión Europea.

El Fondo apuesta por rediseñar los incentivos fiscales destinados a I+D para facilitar la expansión de las empresas

El FMI también apuesta por rediseñar los incentivos fiscales destinados a la innovación y la I+D con el objetivo de facilitar la expansión de las empresas y aumentar la competitividad de la economía española a medio plazo. Asimismo, considera clave mejorar el ajuste entre la formación de los trabajadores y las necesidades reales del mercado laboral.

En materia de vivienda, el organismo reclama medidas para aumentar la oferta mediante la simplificación de permisos urbanísticos, la aceleración de desarrollos urbanos y una reducción de la incertidumbre jurídica.

El directorio del FMI alertó además de que el encarecimiento de la vivienda y los primeros signos de relajación en los criterios de concesión de hipotecas podrían generar vulnerabilidades financieras a largo plazo. Por ello, plantea estudiar medidas supervisoras relacionadas con la concesión de préstamos hipotecarios antes de que aumenten los riesgos para el sistema financiero.