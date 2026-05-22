GUERRA EN ORIENTE MEDIO
El FMI reclama a España que acelere la consolidación fiscal
GUERRA EN ORIENTE MEDIO
El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó el sólido comportamiento de la economía española pese al impacto de la guerra en Oriente Próximo y prevé que el crecimiento se mantenga en el 2,1% en 2026 gracias al impulso de la demanda interna. No obstante, el organismo advierte de riesgos a la baja derivados de las tensiones geopolíticas, la fragmentación política y el aumento de los precios de la vivienda.
El FMI considera necesario que el Gobierno acometa “una consolidación fiscal discrecional más rápida y favorable al crecimiento para reconstruir las reservas fiscales”. Entre las medidas planteadas figuran la retirada gradual de las ayudas energéticas, una posible nueva reforma de las pensiones y la armonización de los tipos del IVA, manteniendo la protección a los hogares más vulnerables.
La institución también prevé que la inflación continúe elevada durante los próximos meses debido al contexto energético internacional, aunque espera una moderación progresiva a partir de 2027. Según el organismo, la elevada presencia de energías renovables en España está ayudando a amortiguar parte del impacto derivado del encarecimiento del gas.
Además, el organismo insiste en impulsar reformas estructurales para mejorar la productividad, fomentar el empleo y facilitar el crecimiento empresarial. Entre sus recomendaciones figuran reforzar las políticas activas de empleo, mejorar la formación y reducir las barreras comerciales entre regiones españolas y países de la Unión Europea.
El FMI también apuesta por rediseñar los incentivos fiscales destinados a la innovación y la I+D con el objetivo de facilitar la expansión de las empresas y aumentar la competitividad de la economía española a medio plazo. Asimismo, considera clave mejorar el ajuste entre la formación de los trabajadores y las necesidades reales del mercado laboral.
En materia de vivienda, el organismo reclama medidas para aumentar la oferta mediante la simplificación de permisos urbanísticos, la aceleración de desarrollos urbanos y una reducción de la incertidumbre jurídica.
El directorio del FMI alertó además de que el encarecimiento de la vivienda y los primeros signos de relajación en los criterios de concesión de hipotecas podrían generar vulnerabilidades financieras a largo plazo. Por ello, plantea estudiar medidas supervisoras relacionadas con la concesión de préstamos hipotecarios antes de que aumenten los riesgos para el sistema financiero.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
GUERRA EN ORIENTE MEDIO
El FMI reclama a España que acelere la consolidación fiscal
OBJECIONES DEL PP
Las comunidades aceptan el plan de vivienda 2026-2030
Lo último
RECLAMACIÓN AL EJECUTIVO
La Xunta pide debatir sobre la financiación autonómica
La verdadera dimensión de Zapatero más allá del Plus Ultra
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 23 de mayo
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 23 de mayo