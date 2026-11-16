El consejo de administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reeligió al togolés Gilbert F. Houngbo como director general del organismo por otros cinco años más, hasta 2032, tras retirar ayer mismo la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la única candidatura rival por el puesto. Previamente, el pasado 4 de noviembre, el excanciller de Perú Javier González-Olaechea retiró también su candidatura, por lo que a la votación secreta de ayer a las 10:00 horas iban a llegar vivas dos candidaturas: la de Díaz y la de Houngbo.

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No obstante, poco antes de las 8:00 horas, Díaz publicó una carta en sus redes sociales anunciando que retiraba su candidatura para dirigir la OIT “para no dividir al movimiento sindical y preservar su unidad”. De este modo, el consejo de administración de la organización sólo tuvo que votar la candidatura del togolés, que recibió 51 votos, según anunció la propia OIT tras la votación.

En total, 58 miembros del consejo de administración tenían derecho a voto (28 representantes gubernamentales, elegidos de acuerdo con las normas de composición del consejo de administración; 14 representantes de los trabajadores y 14 representantes de los empleadores, vinculados a organizaciones empresariales). Houngbo accedió por primera vez al cargo de director general de la OIT en 2022 y ahora seguirá en él hasta 2032. Su segundo mandato, de cinco años, arrancará el 1 de octubre de 2027.

Carta de Yolanda Díaz

La ministra española Yolanda Díaz publicó una carta en redes sociales en la que explica que la retirada de su candidatura obedece a su deseo de no dividir al movimiento sindical y preservar su unidad. Según explicó en dicho escrito, la Secretaría General de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la portavocía del grupo de Trabajadores de la OIT eligieron sostener la actual gestión de la OIT, la de Houngbo, “en contra del sentir de gran parte del sindicalismo mundial, al que han impedido la libertad de voto”. “Yo no voy a dividir al movimiento sindical, voy a preservar su unidad. Ante esta situación y en un momento en el que el sindicalismo es más necesario que nunca, mi obligación es dar un paso a un lado y preservar lo importante”, subrayó Díaz.

Díaz denuncia en su carta que la actual dirección de la OIT llevó al organismo “a la peor crisis de su historia, pues ha pisoteado el diálogo social y los derechos de sus propios trabajadores. Ha ofrecido el número dos de la casa del trabajo decente a la administración Trump y ha sumido a la organización en la mayor crisis financiera de su historia”.

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La vicepresidenta defendió que su candidatura se hacía cargo de esa grave crisis de gestión, logrando apoyos “desde posiciones y lugares del mundo muy diversos”, pero sin recibir el respaldo de la CSI y del Grupo de Trabajadores de la OIT. Díaz agradeció los apoyos de quienes creyeron en su proyecto, especialmente a CCOO y UGT, “implicados hasta el final” en su candidatura. La ministra aseguró que retiró su candidatura “sabiendo que, si nada cambia, la OIT seguirá en declive”.