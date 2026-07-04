El Ibex 35 cierra la semana en máximos tras subir un 2,2%

El Ibex 35 cerró la semana en un nuevo máximo histórico al situarse en 19.852,40 puntos, tras subir un 0,92% en la sesión y acumular un avance semanal del 2,19%.

El mercado se vio impulsado por el memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán para frenar las hostilidades en Oriente Próximo, lo que favoreció la caída del petróleo hasta el entorno de los 71 dólares por barril.

Los inversores centran ahora su atención en la próxima temporada de resultados empresariales en Estados Unidos. Según Manuel Pinto, analista de XTB, será decisiva para confirmar que las inversiones en inteligencia artificial siguen impulsando ingresos, beneficios y márgenes. Además, considera que la estabilización del conflicto beneficia a sectores como el turismo y refuerza el atractivo de las utilities por el aumento de la demanda eléctrica.

La jornada transcurrió sin la referencia de Wall Street, cerrado por el Día de la Independencia. En el plano geopolítico, Irán y Estados Unidos mantienen las negociaciones para un acuerdo definitivo, mientras Donald Trump aseguró que Teherán ha aceptado “prácticamente todo” lo planteado por Washington.

En el ámbito empresarial destacaron la venta de activos hidráulicos de Acciona Energía, la amortización anticipada de obligaciones verdes por parte de Unicaja y el avance del programa de recompra de acciones de CaixaBank. Además, la producción industrial española aumentó un 0,8% en mayo.

Entre los valores más alcistas figuraron ArcelorMittal, Acerinox y Cellnex, mientras Grifols lideró los descensos. El resto de bolsas europeas también cerró la semana con ganancias generalizadas.