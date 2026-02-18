La luz apunta a precios “muy bajos” en primavera

La luz apunta a una primavera “excepcionalmente barata” con precios situados alrededor de los diez euros el megavatio hora (MWh), un episodio “extremo” que partiría del contexto energético “anómalo” que provocaron las últimas borrascas en el país. Desde la consultora energética Tempos Energía apuntaron que, de mantenerse esta previsión, junto a un futuro repunte de la energía solar, se podría observar “el mes de abril más barato de la historia”.

Según explicó el director general de Tempos Energía, Antonio Aceituno, “durante este mes de febrero, el pool promedia en los 11,36 euros el megavatio la hora, lo que supone una caída del 84,2 por ciento respecto al mes anterior y un 89,5 por ciento menos que hace un año, por lo que ya nos encontramos ante un mes de febrero histórico”.

Para el experto, la explicación de este fenómeno “es tanto meteorológica como estructural” debido a que España encadenó un tren de borrascas con una hidrología extrema -más de un 60,76 por ciento- y una producción eólica excepcional que subió un 11,11 por ciento. Entre viento y energía hidráulica, el “mix” ya cubre el 59,74 por ciento y, si se le añade la solar, el sistema alcanza el 73,60 por ciento.

En concreto, este exceso provoca que tres de cuatro horas ya coticen por debajo de los diez euros y casi una de cada cinco es negativa. De ahí que la consecuencia directa resulte en que “el gas se quede fuera de la ecuación”, con unos ciclos combinados registrando un desplome del 40,91 por ciento.

Desde Tempos Energía consideran que el mercado energético dejó una “lectura clara”, que pasa por que “Europa no está pagando una prima de invierno pero sí empieza a descontar su próxima batalla, el verano”. Así, la referencia del mercado de gas en Europa (TTF) se mantiene estable en la horquilla de los 31 y 33 euros el megavatio la hora y con un almacenamiento del 35 por ciento. Con el enfoque situado en los futuros del gas, la referencia clave del mercado europeo cierra en los 32,48 euros el megavatio hora en la segunda semana del mes de febrero, consolidándose como “un gas barato atrapado en la parte baja y sin tensión a pesar del ruido geopolítico y el invierno”. Desde Tempos Energía señalaron que “el gas reacciona cuando el mercado se asusta”.