Los morosos dejaron de pagar 8.490 euros de media en 2025

El impago en el alquiler en España aumentó hasta los 8.489,3 euros de media en 2025, lo que equivale a siete meses de renta y supone un 16,5% más respecto a 2024, según datos del Observatorio del Alquiler. Este incremento triplica la variación del año anterior, cuando se elevó un 4,23%, hasta los 7.957,60 euros, apuntó el observatorio, que señaló como causa el incremento del precio medio del alquiler, que alcanzó los 1.184 euros en 2025.

“El esfuerzo financiero medio de los inquilinos en España para el pago de la renta ha llegado a su límite crítico”, advirtió el centro de investigación en su estudio “Situación de la Morosidad en el Alquiler en España”, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro. El año 2025 “consolida una tendencia de crecimiento significativa, marcada por el encarecimiento de las rentas y la saturación de la capacidad de pago de los ciudadanos”, resumió.

El informe señaló que el reparto geográfico de la morosidad mostró una fuerte concentración en las regiones con los mercados más desequilibrados, y recogió que las comunidades con mayores deudas medias son Cataluña (11.619,9 euros), Comunidad de Madrid (10.420,4 euros) y las Islas Baleares (10.354,4 euros): las únicas que superaron los 10.000 euros de morosidad.

Por el contrario, y si bien todas las comunidades presentaron subidas, las deudas fueron menores en Extremadura (3.403,2 euros), La Rioja (4.098,7 euros) y Castilla y León (4.411,6 euros). En general, coincidió con aquellas donde las rentas medias de alquiler son tradicionalmente menores, indicó el estudio.

Precio medio del alquiler

Sin embargo, si se tiene en cuenta el precio medio de alquiler registrado en cada territorio, el mayor índice de morosidad se dio en Región de Murcia, donde los inquilinos dejaron de pagar más de nueve mensualidades. En la comparación por provincias, la mayor morosidad se encontró en Barcelona (una media de 14.036,5 euros), Madrid (10.420,4 euros) e Islas Baleares (10.354,4 euros), mientras que los niveles de deuda más bajos se ubicaron en Zamora (2.832,8 euros), Soria (2.867,6 euros) y Ávila (2.942,3 euros).