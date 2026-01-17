El País Vasco gestionará las prestaciones por desempleo

El Gobierno de Euskadi asumirá a partir del 1 de enero de 2027 la gestión de los subsidios por desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y el Seguro Escolar, mientras que tomará las funciones de Salvamento Marítimo desde el 1 de octubre de este año, según informó la portavoz María Ubarretxena.

El traspaso de competencias, formalizado en Madrid con el Gobierno central, incluye también el Centro de Verificación de Maquinaria de Baracaldo, que será efectivo tras su publicación en el BOE. Además, Ubarretxena destacó que estas transferencias representan un avance significativo en materia de autogobierno, permitiendo a Euskadi gestionar directamente servicios esenciales para la ciudadanía y adaptar mejor las políticas a las necesidades locales.

Ubarretxena calificó la jornada como “un día importante para Euskadi” y subrayó que la región “gana autogobierno” con estas transferencias, agradeciendo la labor “titánica” del equipo negociador pese a las “dificultades y los desencuentros” con el Ejecutivo. La portavoz advirtió que “el trabajo no termina aquí” y que quedan por cerrar otras 15 transferencias pendientes, cuyo plazo ya ha vencido.

Por su parte, el ministro Ángel Víctor Torres resaltó el “consenso” alcanzado entre ambas administraciones y admitió que en el proceso hubo “diferencias” e “interpretaciones distintas”. Torres aseguró que el acuerdo “no romperá el principio de solidaridad con las otras comunidades autónomas” y destacó que “lo más importante y lo difícil es terminar acordando. La discordia debe ser la excepción; la norma en la gestión pública debe ser la empatía, los acuerdos, la posición común y el interés compartido”.

Ubarretxena también señaló que la transferencia permitirá mejorar la eficiencia y la coordinación de los servicios, facilitando un contacto más directo con la ciudadanía y adaptando las políticas sociales a las necesidades específicas del territorio vasco.

Además, aseguró que se reforzará la atención personalizada y se optimizarán los recursos disponibles para garantizar que los subsidios y prestaciones lleguen de forma más rápida y efectiva a quienes los necesiten. Por último, ambas partes destacaron que este proceso se enmarca en la práctica habitual de transferencias del Gobierno central a otras comunidades como Madrid, Cataluña o Galicia, y que constituye un paso más en la consolidación del autogobierno vasco.