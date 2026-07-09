El precio de los carburantes finaliza su tendencia a la baja

El precio de los carburantes puso fin esta semana a la tendencia bajista del último mes, que le había llevado a encadenar cinco caídas y acumular un descenso de hasta el 11% para el diésel y tocar mínimos anuales para la gasolina, y se ha encarecido hasta casi un 5,6%, tras el fin de la rebaja del IVA al 10%. En concreto, en el caso del precio medio del litro de gasolina, escaló esta semana un 5,56% con respecto a la anterior, para situarse en los 1,517 euros, volviendo así a niveles de hace un mes.

Por su parte, el precio medio del litro de gasóleo se encuentra esta semana en los 1,535 euros, tras encarecerse un 2,13% con respecto a la semana pasada, tocando así niveles de hace dos semanas, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. Este repunte y cambio de tendencia en los precios de los carburantes se produce después de que el pasado 29 de junio, el Gobierno, en un Consejo de Ministros extraordinario, aprobara un real decreto ley para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, en el que decaía la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis de marzo.

Medidas fiscales

No obstante, se aprobó la reducción del impuesto especial de hidrocarburos, que supone una rebaja de 15 céntimos/litro en julio, 10 céntimos en agosto y cinco céntimos en septiembre. A pesar de estos encarecimientos en esta semana, el precio medio del diésel se mantiene muy por debajo de los 1,883 euros que tocó en la semana anterior a la entrada en vigor en marzo de las primeras medidas fiscales del Gobierno para contener el impacto en los precios de la guerra en Irán.

El precio de la gasolina sin plomo 95 se mantiene en España por debajo de la media europea situada en 1,811 euros el litro

Con estos precios, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 84,42 euros, 6,43 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 77,99 euros. Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 83,43 euros, unos 1,37 euros más que hace un año, cuando se situaba en los 82,06 euros. A pesar de la tendencia al alza de los últimos meses desde el estallido del conflicto en Irán, ambos carburantes se mantienen siempre lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

De esta forma, el precio de la gasolina sin plomo 95 se mantiene en España por debajo de la media europea, situada en 1,811 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,863 euros. En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,764 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,799 euros.