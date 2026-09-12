El sector del automóvil agita el mercado de cara al otoño

Las firmas automovilísticas preparan un regreso de las vacaciones con la llegada al mercado español de nuevos modelos. Este último cuatrimestre del año se presenta como una nueva oportunidad para las marcas para dar a conocer sus últimos lanzamientos. Habrá avances en cuestiones como la tecnología, el confort -tanto en viajes del día a día como en grandes traslados- y la autonomía eléctrica.

Las compañías europeas se juegan mucho, con el Salón del Automóvil de París a la vuelta de la esquina (se celebrará en octubre), ofreciéndose como un escaparate para mostrar su peso e importancia en el mercado automovilístico del Viejo Continente. Antes de que finalice el año, varios grupos lanzarán nuevos coches al mercado, como Stellantis, con un importante despliegue de sus marcas en las próximas semanas. El consorcio franco-italiano traerá a España el nuevo Fiat 600 de gasolina, el Leapmotor B05 -que ya comercializa con un notable éxito de ventas gracias a su autonomía y precio- o los modelos premium DS Nº7 y Lancia Gamma.

También el grupo Renault prepara un final de año en el que consolidará su papel como uno de los grandes fabricantes y vendedores. Tras la sexta generación del Renault Clio, ahora es el turno de la otra marca de la casa francesa, Dacia. En este caso, la firma de origen rumana traerá antes de terminar 2026 el Dacia Striker, un crossover familiar que tendrá un precio de partida inferior a los 25.000 euros. Otro grupo con actividad manufacturera en España como Volkswagen también está apostando fuerte por la movilidad eléctrica y Made in Spain para esta última parte del año. Es el caso de los nuevos Skoda Peaq (fabricado en Pamplona) y el Volkswagen ID.Polo (en Barcelona), a los que se suma el Cupra Raval, que ya está logrando grandes cifras de ventas en el mercado 100% eléctrico. Los tres esperan sumar un gran número de pedidos en las próximas semanas.

Mercado premium

En el mercado premium de marcas europeas, BMW seguirá triunfando con el iX3, mientras prepara el desembarco del Serie 7. Los precios de partida para las versiones eléctricas del Serie 7 van desde 121.400 euros para el i7 50 xDrive hasta 190.600 euros para el i7 M70 xDrive. Los primeros Volvo EX60, con una autonomía eléctrica de hasta 810 kilómetros, llegan junto al nuevo Mercedes-Benz GLA, de 657 kilómetros.

La marca Audi ha comenzado las primeras entregas de la tercera generación de su SUV Q7, a finales de junio por 95.300 euros; y prepara el desembarco del Q9, el cual se espera que llegue a los primeros concesionarios a partir de noviembre, con un precio de partida de 126.090 euros en su versión de acceso Advance.

Las marcas chinas ya representan más del 20% de las matriculaciones en España

Las marcas chinas, que ya representan más del 20% de las matriculaciones en España, están realizando una apuesta fuerte por el mercado automovilístico español, con un nuevo impulso para el final del año. En Ferrol, esperan el desembarco de SAIC, pero en Vigo ya dejan pegada.

Chery, el grupo que agrupa a marcas como Omoda & Jaecoo, trae para estos meses el nuevo Omoda 4, un modelo C-SUV que busca ofrecer un diseño más joven para atraer a este público. Además, su nueva marca Lepas ha comenzado a comercializar el híbrido enchufable L8, y podrían llegar los L6 y L4 antes de cerrar 2026.

Por su parte, Geely ha ampliado su presencia en el mercado español con el nuevo E2, un compacto 100% eléctrico orientado principalmente a la movilidad urbana que combina una carrocería de 4,13 metros con cinco plazas, un amplio despliegue tecnológico y una autonomía de hasta 345 kilómetros de autonomía (497 kilómetros en ciclo urbano). Otra marca china que también aspira a aumentar en cuota de mercado en los próximos meses es Dongfeng, que trae dos nuevos productos a España. En agosto, abrió los pedidos en España del Dongfeng Vigo, un nuevo SUV 100% eléctrico, y el Dongfeng Mage, el primer híbrido enchufable que la marca asiática venderá en el país, disponibles desde 29.900 y 31.990 euros, respectivamente.

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BYD, la firma china con mayor trayectoria en el mercado español, aspira a consolidar su liderazgo, tras haber desbancado a MG como la primera marca china del país. Además de sus superventas Atto 2 o Seal U, la compañía confía en el nuevo Dolphin G para dar un nuevo impulso a su presencia en España. Asimismo, Denza, la marca premium de BYD, iniciará las entregas en el segundo semestre del D9 DM-i, su nuevo monovolumen que se convertirá en el segundo modelo que comercializará, acompañando al Z9GT.