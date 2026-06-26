La UE acuerda acelerar redes energéticas e interconexiones

Los ministros de Energía de la Unión Europea acordaron ayer simplificar los trámites para acelerar la construcción de nuevas infraestructuras energéticas y destinar parte de los ingresos no utilizados generados por las congestiones de la red eléctrica -los cuellos de botella que limitan el transporte de electricidad- a financiar nuevas interconexiones entre Estados miembro, como parte de la reforma del paquete europeo de redes.

El acuerdo fija la posición negociadora del Consejo (Estados) de cara a las conversaciones con el Parlamento Europeo sobre una revisión de la legislación destinada a modernizar el sistema eléctrico europeo, reforzar los enlaces transfronterizos y adecuar la capacidad de transporte al incremento de la demanda asociada a la descarbonización.

Uno de los principales cambios consiste en agilizar la concesión de permisos para construir infraestructuras energéticas mediante la creación de ventanillas digitales únicas para centralizar las solicitudes y el reconocimiento de los proyectos de electricidad y energías renovables como de interés público superior, lo que permitirá dar prioridad a su tramitación, salvo que existan razones que justifiquen lo contrario.

El acuerdo también apuesta por una planificación más coordinada de las redes de electricidad, hidrógeno y gas en toda la UE mediante un escenario común que elaborará la Comisión Europea a partir de las aportaciones de los Estados y las partes interesadas para identificar las futuras necesidades de inversión y las carencias y los principales cuellos de botella de las infraestructuras. Los ministros también acordaron que una parte de los ingresos no utilizados generados por las congestiones en las interconexiones eléctricas entre países se reinvierta en nuevos proyectos transfronterizos para aumentar la capacidad de la red y reducir esos cuellos de botella.

España, Francia y Portugal, claves para una red común

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, anunció que España, Francia y Portugal celebrarán “en las próximas semanas” una reunión de alto nivel con la Comisión Europea para abordar el refuerzo de las interconexiones energéticas de la Península Ibérica con el resto de Europa. “Esperamos que en las próximas semanas tengamos una reunión de alto nivel con los ministros de Francia, España y Portugal y con el comisario Dan Jorgensen para hablar sobre las interconexiones en el suroeste”, afirmó la ministra a su llegada al Consejo de Energía que se celebró en Luxemburgo. Defendió que el desarrollo de las redes permitirá avanzar hacia un mercado energético europeo “más competitivo” y reforzar la seguridad del suministro.

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