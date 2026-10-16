Últimos días para solicitar los 400 euros del Bono Cultural Joven

El plazo para que las personas nacidas en 2008 soliciten la ayuda de 400 euros del Bono Cultural Joven 2026 finaliza el próximo 31 de octubre, según ha informado el Ministerio de Cultura, que impulsa este programa dirigido a las personas que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años durante este año.

En esta quinta edición ya se han recibido 337.157 solicitudes. Por comunidades autónomas, Andalucía encabeza el número de peticiones con 67.091, seguida de Cataluña (53.294) y la Comunidad de Madrid (52.596). A continuación figuran la Comunidad Valenciana (37.888), Castilla-La Mancha (15.835), Castilla y León (15.071), Galicia (14.912), País Vasco (13.666), Canarias (13.503) y Murcia (12.194).

El resto de las solicitudes proceden de Aragón (8.927), Extremadura (7.210), Baleares (6.077), Asturias (5.780), Navarra (5.232), Cantabria (3.929), La Rioja (2.298), Ceuta (692) y Melilla (588). Además, se han registrado 374 solicitudes desde el extranjero.

El Bono Cultural Joven funciona mediante una tarjeta de prepago —disponible en formato virtual para el teléfono móvil o en soporte físico— que permite gastar los 400 euros concedidos en productos y servicios culturales de los establecimientos asociados. Actualmente, hay 4.159 comercios y entidades participantes en toda España.

La ayuda se distribuye en tres tramos:

Hasta 200 euros para artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y materiales para la creación artística.

Hasta 100 euros para productos culturales en soporte físico, como libros, revistas, videojuegos, discos de vinilo y CD.

Hasta 100 euros para consumo digital o en línea, incluidas suscripciones a plataformas musicales y audiovisuales, libros digitales y prensa.

Como alternativa, los beneficiarios pueden destinar la totalidad de los 400 euros a una única categoría elegida entre cursos y talleres de contenido cultural, compra de instrumentos musicales o medios y materiales de creación artística. Tras la concesión de la ayuda, los jóvenes disponen de un año para utilizar el saldo disponible en la red de entidades adheridas.

Para solicitar el bono es necesario identificarse mediante el sistema Cl@ve (con registro básico o avanzado) o a través de certificado digital. El trámite puede realizarse en nombre propio o mediante la representación de un adulto, aportando en ese caso el formulario de representación debidamente firmado por el beneficiario.

El programa arrancó en 2022, año en el que se concedió a 277.607 personas. En 2023, la cifra ascendió a 323.668 beneficiarios; en 2024 alcanzó los 334.435 y en 2025, durante la cuarta convocatoria, benefició a 363.054 jóvenes. Con estos registros, el programa suma 1.298.764 personas beneficiadas durante sus cuatro primeras ediciones.