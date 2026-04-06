El petróleo sube a 110 dólares un día antes de que concluya el nuevo plazo de Trump a Irán

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, ha arrancado el día con una nueva subida del 1% que lo sitúa en el entorno de los 110 dólares por barril; lo que supone un incremento que roza el 53% desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, cuando marcaba 72 dólares.

De igual modo, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se ha encarecido hoy un 0,1% y se situa ya en los 111 dólares por barril.

Esta nueva subida llega después de que el presidente Trump haya vuelto a ampliar el plazo que concedió a Irán para reabrir el antes de que "el infierno" se desate sobre la república islámica. Todo ello, después de una serie de exabruptos que le costaron una amplia reprobación, así como advertencias de que podría incurrir en crímenes de guerra si materializa sus amenazas de destruir infraestructura civil en el país centroasiático.

Pero, a pesar de esas amenazas, Irán ha vuelto a dejar claro que el estrecho de Ormuz "jamás volverá a ser como era, especialmente para EEUU e Israel".

Las últimas estadísticas sobre el tráfico marítimo por el estrecho revelan, según la agencia de noticias iraní Fars, que en las últimas 24 horas han atravesado el estrecho de Ormuz con permiso de Irán un total de 15 buques, esto es, alrededor del 10% de los que circulaban antes de la guerra.